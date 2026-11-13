Braucht es eine Frau? Wer ist geeignet? Bevor die SVP-Fraktion eine Vorauswahl trifft, will Blick von dir wissen: Wen würdest du in die Landesregierung wählen? Und was macht einen guten Bundesrat aus?

Darum gehts Acht Kandidierende wollen die Nachfolge von Bundesrat Guy Parmelin antreten

Blick will wissen: Wen würdest du wählen?

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Blick-Redaktion In eigener Sache

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Am 9. Dezember wählt das Parlament einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Bundesrat Guy Parmelin (67, SVP). Bereits am kommenden Freitag entscheidet die SVP-Fraktion, wen sie der Bundesversammlung vorschlägt. Ob eine oder zwei Personen. Ob ein Romand oder eine Frau. Das alles ist noch ungewiss. Acht Kandidierende – sieben Männer und eine Frau – buhlen um einen Platz auf dem Ticket der SVP-Fraktion.

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Blick und das Forschungsinstitut Sotomo möchten deshalb von dir wissen: Wen würdest du wählen? Welche Fähigkeiten, Erfahrungen und Charakterzüge muss ein Bundesrat mitbringen? Braucht es eine Frau mehr im Bundesrat?

Mit deiner Teilnahme hilfst du uns, ein möglichst genaues Bild davon zu erhalten, wie die Schweizer Bevölkerung über die Wahl und den künftigen Bundesrat denkt.

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