Acht SVP-Köpfe wollen in den Bundesrat. Doch wie positionieren sie sich in den grossen Dossiers? Wo haben sie Differenzen? Blick hat allen die gleichen Fragen gestellt. Im letzten Teil geht es um die UBS, den Widerspruch zur Parteilinie – und ganz persönliche Einblicke.

Darum gehts Acht SVP-Kandidierende wollen in den Bundesrat – sieben Männer und eine Frau

Sieben beantworten die Fragen von Blick

Im dritten Teil geht es auch um persönliche Fragen rund um die Partei

Sieben der acht SVP-Kandidaten haben den Blick-Fragebogen ausgefüllt. Aeschi, Amaudruz, Chiesa, Gallati, Schnegg, Ruppen, Wyssmann – alle machen mit. Einzig der Walliser Nationalrat Michael Graber (45) wollte nicht mitmachen. Er stehe bis zum Entscheid der SVP-Bundeshausfraktion für solche Interviewformate grundsätzlich nicht zur Verfügung, teilte er mit. Am 20. November entscheidet die Fraktion, wen sie offiziell ins Rennen schickt. Am 9. Dezember ist dann der Tag der Entscheidung: Das Parlament wählt.

Im dritten und letzten Teil des Fragebogens geht es um die UBS, Abweichungen von der Parteilinie – und darum, was die Kandidierenden als Bundesrat am meisten vermissen würden (lies hier Teil 1 und Teil 2).

Diese acht wollen für die SVP ins Rennen steigen:

1 Braucht die UBS strengere Eigenkapitalvorschriften?

Thomas Aeschi (47, Nationalrat Zug): «Die Wirtschaftskommission des Nationalrats arbeitet an einem Kompromiss für die UBS-Eigenkapitalvorschriften. Einerseits soll die UBS weiterhin aus der Schweiz heraus tätig sein können, andererseits muss verhindert werden, dass der Steuerzahler für privatwirtschaftliche Risiken einspringen muss.»

Céline Amaudruz (47, Nationalrätin Genf): «Es gilt, das richtige Gleichgewicht zwischen Finanzstabilität, dem Schutz der Steuerzahler und der Wettbewerbsfähigkeit unseres Finanzplatzes zu finden. Ich unterstütze den Kompromiss, der 50 Prozent hartes Eigenkapital und bis zu 50 Prozent AT1-Kapital vorsieht. Mehr Sicherheit darf nicht zu einer Überregulierung führen.»

Marco Chiesa (52, Ständerat Tessin): «Nicht pauschal. Die PUK hat jahrelanges Missmanagement und Mängel bei der Aufsicht festgestellt. Entscheidend sind wirksame Aufsicht, persönliche Verantwortung und gezielte Massnahmen. Ein Scheitern darf nicht erneut den Staat in die Pflicht nehmen.»

Grosse Umfrage: Wen würdest du in den Bundesrat wählen? Am 9. Dezember wählt das Parlament einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Bundesrat Guy Parmelin (67). Bereits am kommenden Freitag entscheidet die SVP-Fraktion, wen von den acht Kandidierenden sie der Bundesversammlung vorschlägt. → Hier geht’s zu den Fragen – jetzt mitmachen! ← Blick und das Forschungsinstitut Sotomo möchten von dir wissen: Wen würdest du wählen? Welche Fähigkeiten, Erfahrungen und Charakterzüge muss ein Bundesrat mitbringen? Braucht es eine Frau mehr in der Landesregierung? Mach mit bei der grossen Umfrage – und hilf uns, ein möglichst genaues Bild davon zu erhalten, wie die Schweizer Bevölkerung über die Wahl denkt. → Hier geht’s zu den Fragen – jetzt mitmachen! ← BLICK Am 9. Dezember wählt das Parlament einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Bundesrat Guy Parmelin (67). Bereits am kommenden Freitag entscheidet die SVP-Fraktion, wen von den acht Kandidierenden sie der Bundesversammlung vorschlägt. → Hier geht’s zu den Fragen – jetzt mitmachen! ← Blick und das Forschungsinstitut Sotomo möchten von dir wissen: Wen würdest du wählen? Welche Fähigkeiten, Erfahrungen und Charakterzüge muss ein Bundesrat mitbringen? Braucht es eine Frau mehr in der Landesregierung? Mach mit bei der grossen Umfrage – und hilf uns, ein möglichst genaues Bild davon zu erhalten, wie die Schweizer Bevölkerung über die Wahl denkt. → Hier geht’s zu den Fragen – jetzt mitmachen! ← Mehr

Jean-Pierre Gallati (60, Regierungsrat Aargau): «Der Regierungsrat des Kantons Aargau hat sich im Rahmen der Vernehmlassung zur Änderung Bankengesetz und Eigenmittelverordnung geäussert. An diese Stellungnahme bin ich aufgrund des Kollegialitätsprinzips gebunden, weshalb ich diese Frage nicht beantworte und um Verständnis bitte.»

Franz Ruppen (55, Regierungsrat Wallis): «Die Steuerzahler dürfen nicht für Bankenrisiken geradestehen. Doch der Eigenkapitalvorschlag des Bundesrates geht deutlich zu weit. Entscheidend ist: Was macht die UBS sicherer? Gezielte Verschärfungen müssen beides leisten: Sicherheit erhöhen und Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes wahren respektive stärken.»

Pierre Alain Schnegg (63, Regierungsrat Bern): «Der Staat sollte dazu beitragen, dass sich die Wirtschaft entwickeln kann. Denn damit ist der Wohlstand unseres Landes verbunden. Es sind klare Spielregeln erforderlich, ohne jedoch die Regulierung unnötig aufzublasen.»

Rémy Wyssmann (59, Nationalrat Solothurn): «Mehr Eigenkapital allein löst ‹Too big to fail› nicht. Ich fordere die Aufspaltung in einen Schweizer und einen US-Teil – damit die Schweizer Steuerzahler im Ernstfall nicht für die Risiken des amerikanischen Investmentbankings haften.»

2 Nennen Sie ein Thema, bei dem Sie der offiziellen Parteilinie widersprechen.

Thomas Aeschi: «Die hohen Gesundheitskosten sind ein grosses Problem. SP-Bundesrätin Baume-Schneider hat diese nicht unter Kontrolle. Mit der Efas-Vorlage wollten das Parlament und die Mehrheit der SVP-Fraktion die Kosten senken. Ich lehnte die Vorlage ab. Die Kosten sind – wie vorhergesagt – seither weiter gestiegen.»

Céline Amaudruz: «Ich vertrete die Grundwerte der SVP: Unabhängigkeit, Neutralität, Sicherheit, Grenzen, Zuwanderung, eine starke Wirtschaft und Landwirtschaft. Wohlstand ist wichtig. Aufgrund meiner Westschweizer Prägung lege ich besonderen Wert auf Kaufkraft, Lebensqualität und KMU. Bei gesellschaftlichen Themen, darunter die Stellung der Frauen, habe ich teilweise eine andere Sichtweise.»

Marco Chiesa: «Als ehemaliger Präsident der SVP Schweiz stehe ich hinter den Werten unserer Partei. Als Ständerat vertrete ich auch die Interessen des Tessins. Die Motion für rasche Bundeshilfe bei Naturkatastrophen habe ich unterstützt, weil sie nach den Unwettern im Maggiatal für unseren Kanton besonders wichtig war.»

Jean-Pierre Gallati: «Die Neutralitäts-Initiative, die zwar nicht von der SVP stammte. Die SVP Schweiz hat aber mit Beschluss vom 22. August 2026 einstimmig die Ja-Parole zur Initiative beschlossen.»

Franz Ruppen: «Ich habe in allen wichtigen Themen keinen Widerspruch zur offiziellen Parteilinie. Als Staatsrat muss ich aber kantonale Entscheide und Kompromisse mittragen und umsetzen. Das kann in der Praxis manchmal zu einem Widerspruch zur offiziellen Parteilinie führen.»

Pierre Alain Schnegg: «Ich kann mich mit den Grundsätzen der Partei gut identifizieren, denn es geht um unsere Schweiz. Um Freiheit, um unsere direkte Demokratie, um Sicherheit und um unsere Werte.»

Rémy Wyssmann: «Laut einer ‹Nebelspalter›-Recherche stimme ich zu 93 Prozent auf Parteilinie. Das ist mehr als jeder andere Bundesratskandidat. Einzig als die SVP Beschuldigten in Strafverfahren Rechte nehmen wollte, habe ich dagegen gestimmt. Ich bin für faire Verfahren.»

3 Was würden Sie als Bundesrat oder Bundesrätin am meisten vermissen?

Thomas Aeschi: «Dass ich nicht aktiv den EU-Monstervertrag mit über 20’000 Seiten bekämpfen kann. Es geht dabei um die wichtigste Frage überhaupt: Wer bestimmt in der Schweiz? Wir oder die EU-Kommission und der EU-Gerichtshof? Die Schweiz soll frei bleiben, und der Schweizer Bürger soll sein Stimmrecht behalten.»

Céline Amaudruz: «Die Spontaneität: mich im letzten Moment für einen Ausflug mit meinen Töchtern entscheiden, eine unerwartete Einladung annehmen oder überraschend Besuch empfangen. Ich improvisiere gern, lasse mich aber auch gern von meinen Angehörigen überraschen. Mit der Verantwortung als Bundesrätin wären solche Momente seltener.»

Marco Chiesa: «Die Zeit für persönliche Begegnungen und den direkten Austausch mit den Menschen, wie ich ihn heute pflege. Ein Bundesratsamt bringt persönliche Einschränkungen mit sich und lässt dafür weniger Zeit. Der Schweiz dienen zu dürfen, wäre für mich aber eine grosse Ehre und ein Privileg.»

Jean-Pierre Gallati: «Das weiss ich nicht.»

Franz Ruppen: «Als Bundesrat muss man im ganzen Land präsent sein. Die persönlichen Kontakte zu Familie und Freunden, die Teilnahme an Vereinsanlässen sowie die persönlichen Begegnungen in meiner Wohngemeinde Naters und in der Region wären wohl weniger regelmässig als heute. Das würde ich sicherlich vermissen.»

Pierre Alain Schnegg: «Ich gestalte gern und engagiere mich für unser Land und unsere Bevölkerung. Das mache ich heute schon, und ich werde es später tun. Aber sicherlich vermissen würde ich Zeit für meine Familie.»

Rémy Wyssmann: «Meine Klienten. Dreissig Jahre lang habe ich Menschen vertreten, die nach einem Schicksalsschlag bei Behörden und Versicherungen kein Gehör fanden. Diese Arbeit am einzelnen Fall würde mir fehlen. Und die Skitouren am Samstagmorgen.»

Die wichtigsten Eckdaten der acht Bewerber: