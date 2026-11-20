Was macht einen guten Bundesrat aus? Eine Mehrheit der Schweizer Stimmbevölkerung pocht auf Know-how und Konsens. Doch entlang des Röstigrabens und des politischen Spektrums zeigen sich deutlich unterschiedliche Erwartungen.

Darum gehts Umfrage zeigt: Die Mehrheit wünscht sich dossierfeste, kompromissfähige und kollegiale Bundesräte

Zwei Landessprachen sind für 42 Prozent der Deutschschweizer und 72 Prozent der Westschweizer nötig

Mehr als ein Drittel findet, das Geschlecht solle bei der Bundesratswahl keine Rolle spielen

Joschka Schaffner Redaktor Politik

Dossierfest, kompromissfähig und kollegial: Für die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung sind diese drei Eigenschaften das A und O eines guten Bundesrates oder einer guten Bundesrätin. Das zeigt eine repräsentative Umfrage im Auftrag von Blick.

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Zugleich soll die Landesregierung ausgewogen besetzt sein. Heisst: Die Sprachregionen, Kantone und Geschlechter werden angemessen repräsentiert. In den verschiedenen Lagern gibt es durchaus unterschiedliche Vorstellungen, was genau das ideale Rüstzeug für einen Bundesrat sein soll.

Der Röstigraben macht sich bemerkbar

Das grösste Konfliktpotenzial ergibt sich dabei entlang des Röstigrabens. Umfassende Sach- und Dossierkenntnisse werden zwar auf beiden Seiten gleichermassen grossgeschrieben. Doch geht es etwa um die Sprache, wird es bereits brenzlig: Gerade einmal 42 Prozent der Deutschschweizer Stimmbevölkerung erachten das Beherrschen von zwei Landessprachen als nötig. In der Romandie sind es dagegen satte 72 Prozent. Damit hängt wohl auch zusammen, dass sich in der Westschweiz deutlich mehr Menschen einen Bundesrat wünschen, der gut erklären und vermitteln kann.

Etwas mehr Wert legen die Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer immerhin auf eine angemessene Vertretung der Romandie. Folglich findet sich auch beim SVP-Ticket dafür die grösste Mehrheit. Zugleich pochen die deutschsprachigen Stimmbürgerinnen und Stimmbürger etwas stärker auf einen durchsetzungsfähigen und sympathischen Bundesrat als ihre Kolleginnen und Kollegen aus der Westschweiz.

Kollegialität kommt nicht überall an

Apropos Durchsetzungsfähigkeit: Hier tanzen besonders die SVP-Sympathisantinnen und -Sympathisanten aus der Reihe. Während der Rest des politischen Spektrums doch mehrheitlich auf einen kompromissbereiten Magistraten setzt, präferieren die Anhänger der Rechtspartei lieber einen Dickkopf, der sich vorwiegend für die Interessen seiner eigenen Partei einsetzt. Und auch bei der Kollegialität sehen es die SVP-Fans folglich eher weniger streng.

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Dennoch scheint die Verankerung in der eigenen Partei überraschend unwichtig. Gerade einmal 11 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer sehen dies als relevante Eigenschaft. Selbst bei der sonst so treuen SVP-Basis nennt sie nicht einmal ein Drittel, bei den Grünen sogar weniger als ein Prozent.

Auch viele Frauen scheren sich nicht ums Geschlecht

Weitaus grösster Streitpunkt scheint die Geschlechterfrage. Zwar gilt sie sowohl bei der aktuellen Wahl als auch allgemein als zweitwichtigstes Kriterium. Gleichzeitig gibt mehr als ein Drittel der Stimmbevölkerung an, dass das Geschlecht bei einer Bundesratswahl keine Rolle spielen soll.

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Besonders im politischen Spektrum gibt es hier einen deutlichen Graben: Bei den Grünen teilen gerade mal drei Prozent diese Meinung, bei der SVP ist es mehr als die Hälfte. Auch zwischen den Geschlechtern liegen – wenig überraschend – einige Prozentpunkte. Dennoch: Fast ein Drittel der Frauen erachtet eine angemessene Vertretung der Geschlechter explizit als unwichtig.

Die repräsentative Umfrage wurde vom 13. November bis 17. November 2026 durchgeführt. Insgesamt wurden die Antworten von 25’839 Personen aus der deutsch- und französischsprachigen Schweiz verwendet und nach Geschlecht, Alter, Bildung, politischer Orientierung und Sprachregion gewichtet. Der Fehlerbereich liegt bei ±1,4 Prozentpunkten.