Zwei oder drei Kandidaturen? Die SVP-Fraktion legt am Freitag ihr Bundesratsticket fest. Blick hält dich im Ticker auf dem Laufenden.

Darum gehts Die SVP-Fraktion entscheidet am Freitag, welche der acht Kandidierenden aufs Bundesratsticket kommen

Der Fraktionsvorstand empfiehlt zwei Namen, die Westschweizer fordern ein Ticket mit drei Namen

Die Genferin Céline Amaudruz liegt in einer Blick-Umfrage mit 27 Prozent vor den übrigen Kandidaten

Riccarda Campell Redaktorin Politik

Jetzt kommt es zum Showdown. Acht Kandidierende, sieben Männer und eine Frau: Die 74-köpfige SVP-Fraktion entscheidet, wer es auf ihr Ticket schafft. Im Bundeshaus treffen sich die National- und Ständeräte der Partei für den Entscheid. Gegen Abend will die Partei dann offiziell informieren.

Bevor es um die Kandidatenwahl geht, muss die Fraktion entscheiden, ob sie der Vereinigten Bundesversammlung ein Einer-, Zweier- oder Dreierticket vorschlagen will.

Die Westschweizer wollen ein Dreierticket

Der Fraktionsvorstand empfiehlt ein Zweierticket. Damit kann die Partei einfacher sicherstellen, dass ein möglichst linientreuer Kandidat in die Landesregierung gewählt wird. Die Westschweizer hingegen machen sich für ein Dreierticket stark. So wollen sie die Chancen von Céline Amaudruz (47, GE) wahren.

Bei der Schweizer Bevölkerung steht die Genferin hoch im Kurs: In einer repräsentativen Umfrage mit 25’839 Teilnehmenden, die das Meinungsforschungsinstitut Sotomo im Auftrag von Blick durchgeführt hat, liegt sie mit 27 Prozent deutlich vor ihren Konkurrenten. Dabei erntet Amaudruz auch viel Kritik, etwa wegen ihrer umstrittenen geschäftlichen Verbindungen.

Deutsch- oder französischsprachig?

Fraktionschef Thomas Aeschi (47) gilt bereits als gesetzt. In der Bevölkerung geniesst er allerdings deutlich weniger Rückhalt: Auf die Frage, wen man auf keinen Fall im Bundesrat sehen möchte, landet er in der Blick-Umfrage mit 61 Prozent klar auf dem ersten Platz.

Auch die Sprachfrage dürfte bei dieser Bundesratswahl eine wichtige Rolle spielen. Amaudruz wäre eine französischsprachige Nachfolgerin des Waadtländers Guy Parmelin (67). Sollte sie aus dem Rennen fallen, könnten die Romands auf den Tessiner Marco Chiesa (52) hoffen oder auf den Bernjurassier Pierre Alain Schnegg (63).

Die Vergangenheit der Bundesratskandidaten wurde im Rennen gründlich unter die Lupe genommen. Für Schlagzeilen sorgte etwa Michael Graber (45, VS): Er soll 2025 in der Bellevue Bar in einen Eiswürfel-Eklat verwickelt gewesen sein. Der Vorfall weckte Zweifel daran, ob er die nötige Gelassenheit für das Bundesratsamt mitbringt. Die Findungskommission hatte jedoch keine Einwände gegen einen Kandidaten.

Weniger im Rampenlicht standen bislang Pierre Alain Schnegg (63, BE), Rémy Wyssmann (59, SO), Jean-Pierre Gallati (60, AG) und Franz Ruppen (55, VS). Unterschätzen sollte man sie deshalb aber nicht: Noch ist alles offen. Das Parlament wählt dann am 9. Dezember.