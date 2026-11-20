Wer ist jetzt hässig? Wo liegen die Chancen dieses Tickets? Wie reagieren die anderen Parteien? Und ist Michael Graber nur ein Alibi-Kandidat, damit Thomas Aeschi gewählt wird? Blick beantwortet die wichtigsten Fragen zum SVP-Bundesratsticket.

Darum gehts Die SVP-Fraktion nominiert Thomas Aeschi und Michael Graber für die Bundesratswahl am 9. Dezember

Alliance F kritisiert das reine Männerticket, die Grünen verzichten auf eine Anhörung der Kandidaten

Aeschi möchte das Justizdepartement übernehmen, Graber sieht sich nicht als Alibi-Kandidat

Die Katze ist aus dem Sack! Die SVP steigt mit Fraktionschef Thomas Aeschi (47, ZG) und Nationalrat Michael Graber (45, VS) ins Bundesratsrennen. Am Freitagnachmittag haben die 74 Fraktionsmitglieder die beiden aufs Ticket gehoben.

Sieben Männer und eine Frau hatten um einen dieser Plätze gekämpft. Die Wahl zog sich über Stunden hin, es brauchte mehrere Wahlgänge. Aeschi holte sich den ersten Platz auf dem Ticket nach sechs Runden mit 37 von 74 Stimmen. Graber holte sich den Platz in der zweiten Runde nach sieben Wahlgängen. Er erhielt 42 Stimmen.

Chancenlos blieb die einzige Frau im Kandidatenfeld, die Genferin Céline Amaudruz (47). Auch die Regierungsräte Jean-Pierre Gallati (60, AG), Pierre Alain Schnegg (63, BE) und Franz Ruppen (55, VS) kamen nicht in die Kränze. Ebenso wenig Ständerat Marco Chiesa (52, TI) und Nationalrat Rémy Wyssmann (59, SO).

Wie geht es jetzt weiter? Wer hat welche Chancen? Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was wissen wir über die beiden Nominierten?

Aeschi ist einer der prominentesten Köpfe der SVP. Der Zuger amtiert seit 2017 als Fraktionschef und gehört zum engen Führungszirkel. Vor mehr als zehn Jahren stand er schon einmal auf einem Bundesratsticket, unterlag aber Guy Parmelin. Aeschi gilt als dossierfest, äusserst fleissig und sehr intelligent. Der Fraktionschef hat aber auch den Ruf als harter Einpeitscher. Bei der Bekanntmachung wirkte Aeschi sichtlich angespannt. Seine Hände zitterten. Der Unternehmensberater ist verheiratet und Vater einer Tochter.

Wesentlich weniger bekannt ist sein Kontrahent Michael Graber. Der Walliser ist seit 2021 im Nationalrat. Erstmals grösser in Erscheinung getreten ist er als Kampagnenleiter gegen das Klimaschutzgesetz. Er gilt als strammer SVP-Mann und geniesst innerhalb der Fraktion offensichtlich ein grosses Netzwerk. Der Jurist ist verheiratet.

Wie unterscheiden sich Thomas Aeschi und Michael Graber?

Die beiden sind sich insgesamt sehr ähnlich. Beide politisieren stramm auf SVP-Linie und gelten als Hardliner. Trotz des ähnlichen Alters ist Thomas Aeschi wesentlich erfahrener und bekannter als Graber.

Wer ist jetzt besonders enttäuscht?

Sowohl die Frauen als auch die Romandie wurden von der SVP ausgelassen. Der Frauendachverband Alliance F kritisiert die Wahl als «nicht nachvollziehbar und empörend». In der Romandie wird die SVP damit ebenfalls nicht punkten. SVP-Fraktionschef Franz Grüter betonte dagegen, man habe die fähigsten Köpfe gewählt. Sprache, Herkunft und Geschlecht hätten keine Rolle gespielt.

Welche Schwachstellen hat diese Auswahl?

Die SVP geht ein Risiko ein. Beide Kandidaten gelten als Hardliner. Gerade bei Mitte-Links dürfte dies für Widerstand sorgen. Das Ticket gilt als Provokation. Der eine oder andere Nationalrat dürfte im ersten Moment mit einer Sprengkandidatur liebäugeln. Die Grünen wollen die beiden gar nicht zu einem Hearing einladen. Die Parteispitzen werden sich aber zweimal überlegen, ob sie sich im Wahljahr tatsächlich mit der SVP anlegen und ihr mit einem Streit zu viel Medienaufmerksamkeit verhelfen wollen.

Welche Chancen bietet das Ticket?

Die SVP wollte immer einen ihrer Hardliner in den Bundesrat bringen. Jetzt steht sie quasi vor diesem Ziel. Die anderen Parteien könnten eine Wahl von Thomas Aeschi als Chance sehen, weil er klargemacht hat, dass er das Justizdepartement übernehmen möchte. Das schwierige Asyldossier wäre dann in den Händen der SVP, die sonst gegen jeden Bundesrat im Justizdepartement jeweils massiv geschossen hat. Die Volkspartei müsste beweisen, dass sie es wirklich besser kann.

Ist es ein Pro-Aeschi-Ticket?

Ja. Thomas Aeschi gilt zwar als strammer SVP-ler. Aber auch als verlässlich. Michael Graber hat in den anderen Fraktionen dagegen einen schweren Stand. Es dürfte durchaus Taktik sein, Aeschi und Graber auf ein Ticket zu setzen. Mit dieser Kombination sind die Chancen des Zugers, der mit seiner Kandidatur lange gezögert hat, gestiegen. An der Medienkonferenz verneinte Graber aber, dass er ein Alibikandidat sei. Er sieht seine Chancen als intakt an.

War da nicht noch eine Schlägerei?

Ja. 2024 kam es zu einem Handgemenge zwischen Aeschi, Graber und einem Bundespolizisten. Damals war ein Teil des Parlamentsgebäudes für den ukrainischen Parlamentspräsidenten gesperrt. Die beiden wollten das nicht akzeptieren und durchmarschieren. Es kam zum Eklat. Aeschi beantwortete an der Medienkonferenz Fragen dazu nicht. «Der Fall ist für mich juristisch und persönlich abgeschlossen», sagte er nur kurz und knapp. Eine Frage zu ihrer auch sonst angeblich kurzen Zündschnur wollte Aeschi an der Medienkonferenz nicht beantworten. Graber reagierte darauf sichtlich enerviert.

Wie reagieren die anderen Parteien?

Bei den restlichen Fraktionen im Bundeshaus hält sich die Begeisterung in Grenzen.

«Es ist schwer nachvollziehbar, dass die SVP als so grosse Fraktion die lateinische Schweiz aussen vor lässt», sagt FDP-Co-Präsidentin Susanne Vincenz-Stauffacher (59).

Noch deutlicher äussert sich SP-Ständerätin Franziska Roth (60, SO): «Dieses Ticket geht für mich gar nicht. Der Vorschlag schliesst Konkordanz per se aus, und die SVP disqualifiziert sich. Es ist für mich eine Provokation.»

Auch die Mitte hat auf einen anderen Entscheid gehofft: «Ich hätte mir ein Dreierticket gewünscht. Nun hat die SVP ein Hardliner-Ticket aufgestellt», sagt Mitte-Fraktionschefin Yvonne Bürgin (56). Und weiter: «Sie werden sich auch Fragen zum Handgemenge mit den Sicherheitskräften stellen müssen.»

Die Grünen wollen die beiden Kandidaten nicht anhören. «Die beiden verachten demokratische Institutionen und schrecken nicht vor Gewalt zurück», sagt Fraktionschefin Greta Gysin (43, TI) zu Blick. Graber sei lediglich eine strategische Wahl, mit der die SVP Aeschis Chancen erhöhen wolle.

Diplomatisch gibt sich dagegen GLP-Präsident Jürg Grossen (57): «Wir nehmen zur Kenntnis, welche Kandidaten die SVP uns präsentiert. In den Hearings kommen dann nochmals andere Themen hervor als jene, die in der Öffentlichkeit oder im Parlament diskutiert werden.»

Wie geht es jetzt weiter?

Es geht jetzt Schlag auf Schlag. Bereits am 9. Dezember wählt die Vereinigte Bundesversammlung den neuen Bundesrat. Bis dahin werden die Nominierten Termin um Termin haben. Interviews in Medien, Vorstellungsrunden bei Verbänden und möglichen Verbündeten. Am wichtigsten werden aber die Anhörungsrunden in den anderen Fraktionen sein. Der Auftritt in den sogenannten Hearings von SP, Mitte oder FDP ist entscheidend.