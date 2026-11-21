Der Walliser Nationalrat Jean-Luc Addor hat sich für Céline Amaudruz ins Zeug gelegt. Er ist frustriert, akzeptiert aber das Ticket Aeschi/Graber.

Raphael Rauch Bundeshausredaktor

Herr Addor, die SVP-Fraktion hat sich für ein Zweierticket mit Thomas Aeschi und Michael Graber entschieden – ohne Westschweizer Vertretung. Was bedeutet das für die Romandie?

Jean-Luc Addor: Das war ein schwerer politischer Fehler und sendet ein fatales Signal aus. Ein Dreierticket hätte Vielfalt und Öffnung gegenüber der Westschweiz demonstriert. Die Findungskommission hatte alle acht Kandidaten für wählbar und damit für politisch zuverlässig erklärt. Es gab keinen objektiven Grund, Céline Amaudruz zu misstrauen. Doch die grosse Angst der Parteileitung war genau das: dass Céline auf dem Ticket landet. Bei den letzten Wahlen kamen vier von neun neuen Nationalräten aus der Westschweiz. Diesen Erfolg setzen wir nun aufs Spiel.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sie wittern eine Kampagne gegen Amaudruz. Was genau ist aus Ihrer Sicht passiert?

Wir Westschweizer haben uns klar hinter Céline Amaudruz versammelt. Kurz darauf wurde die Kandidatur von Pierre-Alain Schnegg lanciert. Er ist ein kompetenter Mann, aber seine Kandidatur wurde gezielt organisiert, um die Front der Romands aufzubrechen und um Céline Amaudruz zu verhindern.

Erklärt das Michael Grabers Teilsieg? Schnegg schaffte es nicht aufs Ticket, weil Graber weniger mitschuldig ist an Amaudruz’ Niederlage?

Wir Romands hatten eine Wahlempfehlung für Herrn Schnegg. Aber geheime Wahlen im Saal lassen sich nicht steuern.

Amaudruz hat beim Abendessen des Bundespräsidenten und bei der Fraktionssitzung am Samstag gefehlt. Ist sie eine schlechte Verliererin?

Wir haben von Anfang an eine extrem unangenehme Kampagne erlebt. Die heftigsten Schläge gegen sie kamen nicht von den Medien, sondern intern aus der Partei. Man hat versucht, Céline zu zerstören, um ihre Nomination zu verhindern – weil sie zu gefährlich geworden wäre. Dass sie zutiefst enttäuscht ist, muss man akzeptieren. Sie hat für die Partei extrem viel geleistet.

Droht am Wahltag nun eine wilde Kandidatur von Céline Amaudruz mithilfe von Mitte-links?

Nein. Die Wahl verlief demokratisch nach akzeptierten Regeln, und wir akzeptieren das Ergebnis. Zudem mussten alle Kandidaten eine strenge Erklärung unterschreiben und sich in der Fraktion dazu äussern. Céline hat klar und unmissverständlich ausgeschlossen, dass sie für eine wilde Kandidatur zur Verfügung steht.