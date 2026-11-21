Die Genfer SVP kritisiert die Nicht-Wahl von Céline Amaudruz für das Bundesratsticket scharf. Auch in den restlichen Westschweizer Sektionen sorgen Thomas Aeschi und Michael Graber für rote Köpfe.

Darum gehts Die Wahl von Thomas Aeschi und Michael Graber zulasten von Céline Amaudruz auf dem SVP-Ticket für den Bundesrat sorgt in der Westschweiz für Kritik

Die Genfer SVP bedauert das Aus von Céline Amaudruz und prangert die persönlichen Angriffe an, denen sie ausgesetzt war

Yvan Perrin prangert eine Ablehnung der Romands an, während der Freiburger Ruedi Schläfli die SVP dazu aufruft, alle Regionen besser zu vertreten

Claude Ansermoz

Man wusste, dass die Pille nicht leicht zu schlucken sein würde. Doch es scheint, als habe die SVP-Fraktion – insbesondere die Deutschschweizer – alles getan, damit daraus eine besonders schwer verdauliche und stachlige Kröte wird. Das «Hooligan-Ticket» – wie es einige in Anlehnung an die Auseinandersetzungen nennen, die sich Thomas Aeschi (47, ZG) und Michael Graber (45, VS) mit den Ordnungskräften des Bundeshauses geliefert hatten – stösst auch bei den Welschen auf wenig Gegenliebe. Weil sie Hardliner, männlich und Deutschschweizer sind. Und weil es eigentlich eine Nicht-Wahl ist.

Am lautesten in den sozialen Medien schreit wohl Yvan Perrin (59), Ex-Staatsrat und ehemaliges Aushängeschild der Neuenburger SVP. Noch vor der Wahl – und der endgültigen Niederlage von Céline Amaudruz (74, GE) – schrieb der frühere Polizist in einem Beitrag mit dem Titel «Céline muss sterben»: «In Zürich weht ein Hauch von Panik. Viele an den Ufern der Limmat haben die Wahl eines Westschweizers von der SVP in den Bundesrat noch immer nicht verdaut. Die ‹Welsches› sind zwar angenehme Zeitgenossen, doch wenn es um ernste Angelegenheiten geht, braucht es ernsthafte Leute. [...] Wir hatten schon einen Waadtländer, da wollen wir doch nicht auch noch eine Genferin! Genf ist schon fast Frankreich mit seinen unaufhörlichen Demonstrationen, seinem ständig streikenden öffentlichen Dienst und vor allem seinen ‹Genfereien›, die deutlich zeigen, dass man sich im Land von Guignol (Anm. d. Red.: der französische Kasperli) befindet.» Gestern legte er nach: «Es bräuchte noch jemanden auf dem Ticket, der schlimmer ist als Aeschi – Graber genügt.»

Die Genfer SVP gibt sich diplomatischer, ist aber nicht weniger verärgert: «Wir bedauern zutiefst, dass die Kandidatur von Céline Amaudruz, deren Kompetenzen, Erfahrung und politisches Engagement unbestreitbar sind, nicht berücksichtigt wurde. Die Genfer SVP möchte hervorheben, dass Céline Amaudruz trotz der ebenso persönlichen wie ungerechtfertigten Angriffe, denen sie ausgesetzt war und die in der politischen Debatte keinen Platz haben, standhaft geblieben ist und ihren Wahlkampf mit Mut und Würde geführt hat, wobei sie sich ihr Lächeln bewahrt hat. Die Heftigkeit dieser Angriffe entsprach zweifellos der Qualität ihrer Kandidatur und der Angst, die sie bei ihren Gegnern auslöste.»

Dementsprechend fallen die Kommentare unter den genannten Beiträgen aus. «Céline Amaudruz vom SVP-Ticket gestrichen: eine Schande, inakzeptabel, unverständlich, die Intelligenz und die Kompetenzen von der Deutschschweiz mit Füssen getreten!», fügt etwa Philippe Morel, ehemaliger Nationalratskandidat für die rechtspopulistische Genfer Partei MCG, hinzu.

Der Freiburger SVP-Grossrat Ruedi Schläfli (52), der gerade inmitten einer SVP-Welle – sie holte im Kanton die meisten Stimmen – wiedergewählt wurde, sagt ebenfalls nichts anderes: «Man kann nicht behaupten, alle Regionen des Landes zu vertreten, und gleichzeitig den Eindruck erwecken, dass gewisse Stimmen weniger zählen als andere, wenn es darum geht, die Karten an der Spitze zu verteilen. Die SVP Schweiz trägt eine Verantwortung für vorbildliches Verhalten. Die stärkste Partei der Schweiz zu sein, bedeutet nicht nur, Wahlsiege zu beanspruchen, sondern auch die Werte zu verkörpern, die man vertritt.»