Mehrere Hundert Kommentare in wenigen Stunden: Der Blick-Kommentar zum SVP-Ticket Aeschi/Graber hat einen Nerv getroffen. Die Reaktionen reichen von «Absoluter Skandal» bis «Männer, die etwas bewegen können».

Rolf Cavalli Chefredaktor Blick

Für viele Leserinnen und Leser ist das SVP-Ticket mit Michael Graber (45) und Thomas Aeschi (47) eine Provokation. Die Stichworte gleichen sich: «Erpressung des Parlaments», «Zumutung», «zwei Pöbler und Hooligans». Regula Meier bringt es auf vier Worte: «Ein Ticket des Grauens!»

Am weitesten geht Claudius Bitterli. Er hält beide Kandidaten für ungeeignet und hat einen Vorschlag: «Die Parlamentarier der anderen Parteien, welche diese Erpressung nicht akzeptieren, sollten aus Protest leer einlegen oder der Wahl fernbleiben, um ein überdeutliches Zeichen zu setzen.»

Stark polarisiert der Beitrag von Maria Erler, mit je über 70 Daumen hoch und runter: «Ich bin mir nicht sicher, ob es taktisch klug ist oder Dummheit, wohl eher das Zweite. Damit manövriert sich diese Partei willentlich in die Opferrolle.»

«Die SP hat es vorgemacht»

Andere drehen den Spiess um. Sie erinnern an das SP-Ticket von 2023. «Wer jetzt von links über das SVP-Ticket meckert, den erinnere ich gerne daran, dass die SP damals mit Pult und Jans auch zwei Linksaussen-Hardliner aufs Ticket setzte», schreibt Leonard Schindler. Markus Bachmann wird deutlicher: «Von der SP haben wir Jans bekommen. Noch Fragen zum Thema Zumutung?»

Thomas Salvisberg hält dagegen: Gerade die SVP sollte sich «zu schade sein für solch linke Spielchen».

«Macher statt Laferi»

Die Befürworter wollen Durchsetzungskraft. «Endlich mal kein Weichspül-Ticket», jubelt Simon Sieber. Es gebe so viele notleidende Dossiers, die «Macher» bräuchten, «nicht irgendwelche Laferi». Roland Peier will «politische Hardliner und nicht irgendwelche konsenssüchtigen Träumer». Andrea Müller sieht eine «riesengrosse Chance», endlich einen härteren Asylkurs «à la Dänemark» zu fahren.

Doch nicht alle SVP-Sympathisanten machen mit. Albin Pfister: «Selbst als SVP-Wähler finde ich dieses Ticket eine Zumutung. SVP auf Krawall gebürstet.»

Romandie und Frauen übergangen

Ein zweiter Strang der Kritik betrifft nicht die Personen, sondern die Herkunft. Graber ist Oberwalliser, Aeschi Zuger. Caspar Müller spricht von einem «Affront» gegen die Westschweizer Kantone. Stefan Treier rechnet vor: «Einer der kleinsten Kantone soll zwei Bundesräte haben, während Zürich und praktisch die ganze Romandie keinen Magistraten stellen.»

Rund 100 Daumen hoch erhält Trixi Sprenger: «Wann ist die SVP bereit, eine Frau aufzustellen? Wir Frauen machen mehr als die Hälfte der Bevölkerung aus.»

«Wann hören diese Spielchen auf?»

Bei manchen schlägt der Ärger in Politikverdruss um. Ralf Neumann fordert, die Politiker sollten «nicht gegeneinander, sondern miteinander» entscheiden, «zum Wohle des Volkes». Tom Stone stellt fest, dass sich die Parteien «wichtiger nehmen als das Volk».

Den meisten Zuspruch findet aber eine trockene Bemerkung von John Hunter: «Wäre ok, aber nur wenn Aeschi das Departement von Jans übernimmt.»

Und wie geht es aus? Adelbert Birrer erinnert daran, dass das Parlament wählt und nicht die SVP. Sein Tipp: «weder Aeschi noch Graber».