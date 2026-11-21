Thomas Aeschi und Michael Graber wollen für die SVP in den Bundesrat. Neben der Politik haben die beiden unterschiedliche Leidenschaften: Aeschi zieht es in die Berge, Graber ist Taylor-Swift-Fan.

Darum gehts Die SVP schickt den Zuger Thomas Aeschi und den Walliser Michael Graber ins Bundesratsrennen

Aeschi unterlag 2015 bei der Bundesratswahl Guy Parmelin und führt seit neun Jahren die SVP-Fraktion

Der Jurist Graber sitzt seit 2021 im Nationalrat und gehört seit 2024 der SVP-Parteileitung an

Für dieses Ticket wird es ausserhalb der Partei nicht viel Liebe geben. Zu wenig Auswahl, zu extrem, zu deutschschweizerisch: Selbst in den eigenen Reihen wird das Duo Thomas Aeschi (47) und Michael Graber (45) skeptisch aufgenommen.

Der Zuger SVP-Fraktionschef und der Walliser Nationalrat traten bereits zuvor gemeinsam auf – zumindest vor zwei Jahren, als sie gegenüber Bundespolizisten handgreiflich wurden. Die Kombi wird daher bereits fleissig als «Hooligan»-Ticket bezeichnet. Die beiden Zankäpfel können im Privaten jedoch auch sanftere Töne anstimmen.

Thomas Aeschi: Heiratsantrag auf Sizilien

Im zweiten Anlauf solls für den Zuger Unternehmensberater endlich klappen. Bereits 2015 stand Aeschi auf dem Ticket – er unterlag damals Guy Parmelin (67). Jetzt will er seinen damaligen Konkurrenten beerben.

Aeschi gilt im Bundeshaus als dossierfest und kompetent, gleichzeitig aber auch als stur und jähzornig. Seit nun neun Jahren führt er die grösste Fraktion in Bern. Daneben hat er in seinem Heimat- und Wohnort Baar seine eigene Beraterfirma. Aufgewachsen ist Aeschi übrigens im Ortsteil Allenwinden – dem heutigen Wohnort von Verteidigungsminister Martin Pfister (63, Mitte).

Aeschi fand seine grosse Liebe in der Partei. Seine heutige Frau Valeria lernte der Fraktionschef 2019 bei einem SVP-Anlass auf dem Sattel im Kanton Schwyz kennen. Nach Spaziergängen und Essen wurden sie 2020 ein Paar. Den Heiratsantrag machte ihr Aeschi in einem griechischen Theater auf Sizilien.

Im Februar 2024 kam ihre Tochter zur Welt. «Es gibt nichts Grösseres im Leben als das eigene Kind», sagte er danach zu Blick. Im Mai 2025 folgte die Hochzeit in Risch ZG. Unter den Gratulanten war mit Albert Rösti (59) auch ein SVP-Bundesrat.

In seiner Freizeit zieht es Aeschi gern in die Berge. Wandern in den Alpen, Skifahren und Reisen zählt er zu seinen Hobbys.

Michael Graber: Ein waschechter Swiftie

Jurist Graber galt schon zu seiner Zeit im Walliser Parlament als Polteri und Provokateur. Als Fraktionschef war er für seine kräftigen Voten berüchtigt. «Michael Graber, wie ist das, immer wieder anzuecken?», fragte ihn etwa der «Walliser Bote» vergangenes Jahr.

Seit 2021 ist der Oberwalliser im Bundeshaus. Er beerbte dort Franz Ruppen (55), der zum Staatsrat wurde – und nun bei der Bundesratswahl ausgerechnet gegen seinen Nachfolger den Kürzeren zieht. Seit 2024 ist Graber zudem auch Teil der SVP-Parteileitung.

Auf Politprominenz verzichtete Michael Graber bei seiner Hochzeit ganz bewusst. Der Walliser Nationalrat heiratete im Juni 2026 seine langjährige Partnerin Jeannette. Mehr als 20 Jahre sind die beiden bereits zusammen.

Für die Trauung in Saanen BE entschieden sie sich für den ganz kleinen Kreis: Gerade einmal zwölf Personen waren dabei, das Brautpaar eingeschlossen. Nur wenige wussten vorher von der Hochzeit.

«Wir wollten den Tag für uns haben und geniessen. Ein Tag ganz ohne Politik», sagte Graber später zu Blick. Selbst die Flitterwochen mussten wegen beruflicher Verpflichtungen warten.

Grabers überraschende Leidenschaft: Er ist eingefleischter Fan von US-Superstar Taylor Swift (36). Bereits seit 2006 hört der Country-Liebhaber ihre Musik. Allein 2024 besuchte er gleich zwei ihrer Konzerte – Swift sei «einfach genial».