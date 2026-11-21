Ein verblüffter Unterwalliser, ein strahlender Favorit – und die Genfer Hoffnungsträgerin, die abtaucht: Protokoll eines folgenschweren Abends der SVP-Fraktion.

Raphael Rauch Bundeshausredaktor

Es dauerte länger als gedacht. Erst nach der «Tagesschau»-Zeit, gegen 20.06 Uhr, traten SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi (47) und der Walliser Nationalrat Michael Graber (45) im Bundeshaus vor die Medien. Ein Szenario, das bereits im Vorfeld als «Hooligan-Ticket» kolportiert wurde, war plötzlich Realität.

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Nicht Favorit Aeschi und die Westschweizerin Céline Amaudruz (47) schafften es aufs Ticket, nicht Aeschi und der Berner Regierungsrat Pierre Alain Schnegg (64) – sondern Aeschi und sein Raufkumpan von einst.

Zweifel an der Law-and-Order-Partei

Drei Stockwerke tiefer im Bundeshaus, als Aeschi und Graber an diesem Freitagabend nun stehen, lieferten sich die beiden 2024 ein Gerangel mit Fedpol-Polizisten. Die beiden wollten eine gesperrte Treppe während eines Besuchs des ukrainischen Parlamentspräsidenten Ruslan Stefantschuk (51) nicht akzeptieren – und legten sich mit den Ordnungshütern an. Dass ausgerechnet die SVP, die sich traditionell als Law-and-Order-Partei positioniert, zwei Kandidaten nominiert, die sich mit der Polizei anlegten, schlachtet der politische Gegner nun genüsslich aus.

Zumal im Fall von Michael Graber noch sein problematischer Umgang damit hinzukommt: Graber sagte später sinngemäss, dass Menschen doch in ihren Heimatländern bleiben sollten, wenn die Sicherheitslage in der Schweiz ein Problem darstelle. Und mehr noch: Die Fedpol-Beamten wären im Dritten Reich die Ersten gewesen, die blind Befehle ausgeführt hätten. Später entschuldigte sich Graber dafür.

Dass ausgerechnet dieses Duo das Rennen machte, dürfte kaum auf Zufällen beruhen. Thomas Aeschi, versierter Parteistratege und Mitglied des Inner Circle, verlor im Dezember 2015 gegen Guy Parmelin (67). Seine zweite Kandidatur hat Aeschi mit maximalem Risikomanagement geplant. Dazu gehört, so kolportieren es SVP-Romands, die gefährliche Céline Amaudruz auszuschalten.

Chiesa zu gemütlich, zu wenig angriffig

Wie also Amaudruz verhindern? Einerseits trat ein breites Kandidatenfeld von acht Personen an, was die Stimmen zunächst stark zersplitterte. Andererseits stellten sich mit dem Tessiner Ständerat Marco Chiesa (52) und dem Berner Regierungsrat Pierre Alain Schnegg gleich zwei weitere Vertreter aus der lateinischen Schweiz zur Wahl. Beide waren jedoch innerhalb der Fraktion nicht für alle Lager wählbar: Der ehemalige Parteipräsident Chiesa gilt vielen in der SVP als zu gemütlich, zu wenig angriffig; der 64-jährige Schnegg als zu alt, zu verbissen, zu freikirchlich-streng.

Bei den Befragungen im Vorfeld der Wahl zeigten sich deutliche Unterschiede im Auftreten der Kandidaten. Der Walliser Staatsrat Franz Ruppen lieferte dem Vernehmen nach eine äusserst staatsmännische und perfekt vorbereitete Präsentation ab. Gleichwohl musste er sich für Abweichungen von der SVP-Linie rechtfertigen. Vorteil für Graber: Er weicht praktisch nie von der Parteilinie ab – und bekam hierzu auch keine kritischen Fragen gestellt.

Ruppen mit solider Präsentation

Die Fraktionssitzung entwickelte sich zu einem zähen Marathon über insgesamt 13 Wahlgänge – die Partei war auf maximal 22 logistisch vorbereitet. Die Kräfteverhältnisse verschoben sich schrittweise. Im Rennen um den ersten Ticketplatz lag Thomas Aeschi von Beginn an vorne, musste aber lange kämpfen. «Aeschi hat länger gebraucht, als wir alle gedacht haben», sagt jemand aus der Fraktion.

Nach Aeschis Nominierung fiel die Entscheidung um den zweiten Ticketplatz erst zu später Stunde. Dabei profitierte Michael Graber massiv davon, dass Aeschis Unterstützerbasis direkt zu ihm überschwenkte. Im ersten Wahlgang des zweiten Durchgangs startete Graber mit 20 Stimmen, gefolgt von Amaudruz (15), Chiesa (12), Schnegg (10), Ruppen (7), Wyssmann (5) und Gallati (2). Nach dem Ausscheiden von Gallati und Wyssmann und Chiesa spitzte sich das Rennen zu.

Im fünften Wahlgang schied Franz Ruppen mit 6 Stimmen aus, während Graber (24), Schnegg (22) und Amaudruz (19) eng beieinanderlagen. Ruppens Stimmen wanderten jedoch nicht zu Amaudruz, sondern verhalfen Schnegg im sechsten Wahlgang zum Überholmanöver: Graber kam auf 27 Stimmen, Schnegg auf 25, und Amaudruz schied mit 19 Stimmen aus.

Die Stimmen wandern aus der Romandie zu Graber

In der entscheidenden Stichwahl im siebten Wahlgang zeigte sich dann ein bemerkenswertes Muster: Amaudruz hatte über den gesamten Abend einen stabilen Block von rund 15 Stimmen aus der Romandie sowie 4 weiteren Stimmen gehalten. Da viele Westschweizer Fraktionsmitglieder den Berner Schnegg mutmasslich nicht unterstützen wollten, wanderten 15 Amaudruz-Stimmen wohl zu Graber und nur 4 zu Schnegg. Graber siegte so deutlich mit 42 zu 29 Stimmen.

Dass Graber trotz seines Rufs als Politiker mit kurzer Zündschnur innerhalb der Fraktion über ein solches Standing verfügt, liegt an einer Kombination aus fachlichem Leistungsausweis (Graber ist promovierter Jurist und hat ein Zürcher Anwaltspatent) und seiner geselligen, nicht uncharmanten Art.

Allerdings ist Grabers Verhältnis zu den Westschweizer Parteikollegen historisch belastet. Zwischen der SVP Oberwallis und der SVP Unterwallis kam es während des kantonalen Parteiaufbaus wiederholt zu heftigen Ränkespielen. Ein tiefer Bruch entstand, als Graber als designierter Präsident des Walliser Kantonsparlaments faktisch gesetzt war, die Unterwalliser SVP dies allerdings verhinderte.

Unmittelbar nach dem langen Wahltag bemühte sich die Parteispitze um Geschlossenheit: Am Freitagabend lud Bundespräsident Guy Parmelin zur Versöhnung bei Kartoffelsalat und Schinken in den Bernerhof ein, bevor am Samstagmorgen die Fraktion erneut tagte.

Eine Frau glänzte mit Abwesenheit: Céline Amaudruz, die Wunschkandidatin der meisten Romands und auch die Favoritin von Guy Parmelin, fehlte.

Ritter: «Um die Landwirtschaft verdient gemacht»

Für die beiden nominierten Kandidaten geht der Wahlkampf nun in die entscheidende Phase. Die wichtigste Anhörung ist am Montag, 30. November, um 11 Uhr bei der Konferenz der bäuerlichen Parlamentarier. Laut Bauernpräsident Markus Ritter (59, Mitte) werden beide Kandidaten zu Themen der Landwirtschaftspolitik befragt. Ist der aus dem Nehmerkanton Wallis stammende Michael Graber für die Bauern im Vorteil gegenüber Thomas Aeschi, der in der Steueroase Zug lebt? Ritter: «Ich werde der Anhörung nicht vorgreifen. Beide Kandidaten haben sich um die Landwirtschaft verdient gemacht.»

Der erfahrenste SVP-Politiker im Bundeshaus, der Schaffhauser Ständerat Hannes Germann (70), ist überzeugt, dass einer der beiden offiziellen Kandidaten gewählt wird. Germann zu Blick: «Ich werde Thomas Aeschi wählen.»