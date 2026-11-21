Roger Köppel kritisiert das SVP-Bundesratsticket mit Thomas Aeschi und Michael Graber scharf. Der ehemalige SVP-Nationalrat befürchtet eine Sprengkandidatur bei der Wahl von Guy Parmelins Nachfolge.

Darum gehts Die SVP nominiert Thomas Aeschi und Michael Graber als Nachfolger von Bundesrat Guy Parmelin

Roger Köppel kritisiert das Ticket und warnt vor einer Wahl eines nicht nominierten Kandidaten

Köppel bevorzugt Pierre Alain Schnegg als Sprengkandidaten und akzeptiert auch Marco Chiesa

Joschka Schaffner Redaktor Politik

Wird dieses Ticket zum Selbstläufer oder Debakel? Bei der Wahl des Nachfolgers von Wirtschaftsminister Guy Parmelin (67) darf die Bundesversammlung offiziell zwischen Fraktionschef Thomas Aeschi (47, ZG) und Nationalrat Michael Graber (45, VS) entscheiden.

Die Kritik am Entscheid der SVP-Fraktion liess nicht lange auf sich warten – nicht nur bei Links und der Mitte, sondern auch in den eigenen Reihen. Denn das Duo ist sich nicht nur charakterlich und politisch ähnlich, die beiden Parlamentarier sind zudem auch beide männlich und Deutschschweizer. Das stösst nun selbst Ex-SVP-Nationalrat und «Weltwoche»-Verleger Roger Köppel (61) auf. In seinem Podcast wettert er lautstark über das «Horror-Ticket» der Partei.

Extra-Ausgabe zum «Kapitalfehler»

«Ursprünglich hatte ich nicht vor, mich heute Samstag journalistisch zu betätigen», sagt Köppel als Erstes ins Mikrofon. Doch der politische «Kapitalfehler» aus Bundesbern nötige ihn quasi dazu. «Die SVP manövriert sich damit unter Umständen in eine Desasterzone hinein, von der sie sich noch gar keine Vorstellungen macht», wettert der «Weltwoche»-Chef. Denn: Nun stünden für eine Sprengkandidatur Tür und Tor offen!

«Das ist doch eine Auswahl, die von der Bundesversammlung überhaupt nicht akzeptiert wird», so Köppel. Das spüre jeder «bereits zehn Kilometer gegen den Wind». Er schätze zwar Aeschi sehr, betont Köppel. Das Ticket sei jedoch klar als «Auffahrtrampe» für den Fraktionschef gedacht – «damit er das Endziel seiner Lebensträume erreicht».

Köppel hofft auf einen bestimmten Sprengkandidaten

Auch von Graber hält der ehemalige Parlamentarier viel. Er sei linientreu und ein Top-Jurist. «Er ist aber ein unbeschriebenes Blatt», so Köppel. Zudem: Ausgerechnet die beiden «Kampfgenossen» Aeschi und Graber, die sich vor zwei Jahren mit Bundespolizisten ein Handgemenge lieferten, aufs Ticket zu setzen, sei erst recht «hochgradig ungeschickt». Kein Wunder würden die beiden in den Medien nun als «Hooligan-Duo» hochstilisiert.

«Mit diesem Horror-Ticket wird es jetzt gefährlich», sagt Köppel. Seine leise Hoffnung: Dass der wilde Kandidat zumindest Pierre Alain Schnegg (63) heisst. Der französischsprachige Regierungsrat aus dem Berner Jura sei nämlich der einzig Richtige. Doch auch ein Marco Chiesa (52, TI) wäre für den «Weltwoche»-Chef akzeptabel – ganz im Gegensatz zum Aargauer Regierungsrat Jean-Pierre Gallati (60) oder zu Nationalrätin Céline Amaudruz (47, GE).

Würde Schnegg gewählt, müsste ihn die SVP eigentlich mitsamt seiner Kantonalpartei ausschliessen. Köppel hofft jedoch, dass die Parteispitze Gnade walten lässt. «Dann hätte man aus dieser Katastrophe noch eine Goldgrube gemacht. Denn stellen Sie sich vor, die SVP würde die gesamte Berner Sektion rauswerfen?» Die Partei wäre damit ausgerechnet in einem Wahljahr in einen «internen Bürgerkrieg» verstrickt. «Wie kann man nur so dumm sein?»

Doch warum kam es zu einem solchen Debakel? Für Köppel ist die Diagnose klar: «Die Partei ist überheblich geworden.» Bereits nach dem historischen Wahlsieg im Jahr 2007 sei dies der Fall gewesen – und endete in der Abwahl von Christoph Blocher (86). Damals musste die Wahl von Eveline Widmer-Schlumpf (70) noch in den Hinterzimmern geplant werden. «Jetzt kann das Ganze am helllichten Tag orchestriert werden», warnt Köppel.