2024 stieg der Durchschnittslohn beim Bund erstmals über 130'000 Franken. Im Personalreport 2025 liegen die genannten Löhne wieder unter dieser Schwelle. Was ist passiert?

Der Lohn der Bundesbeamten sinkt – aber nur auf dem Papier

Der Lohn der Bundesbeamten sinkt – aber nur auf dem Papier

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bundesangestellte verdienten 2025 Medianlohn von 127'174 Franken

Schweizer Medianlohn liegt bei 85'000 Franken

2024/25 stieg der Lohn beim Bund um 1,4 Prozent War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Lucien Fluri Co-Ressortleiter Politik

Plötzlich verdienen die Bundesangestellten weniger. Aber nur auf dem Papier!

Noch im vergangenen Jahr sorgten die Löhne der Berner Beamten für Aufsehen. Denn der Durchschnittslohn lag erstmals über 130'000 Franken. Exakt waren es 131'170 Franken. So stand es im Personalreport des Bundes.

Plötzlich sieht alles etwas anders aus. Dieses Jahr ist die Zahl deutlich gesunken, die der Bund im Personalreport 2025 nennt. 127'174 Franken ist nämlich der neue Wert. Neu wird der Medianlohn publiziert, nicht mehr der Durchschnitt. Medianwert heisst: Die Hälfte der Löhne liegt darüber, die Hälfte darunter.

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Weniger verdienen die Bundesangestellten nicht. 2024 lag der Medianwert bei 125'457 Franken. Damit lag der Lohnanstieg mit 1,4 Prozent etwas über dem Gesamtschweizer Anstieg von 1,2 Prozent. So oder so liegt der Medianlohn in der Bundesverwaltung über dem Schweizer Wert von rund 85'000 Franken.

Warum wechselt der Bund die Zahl? Soll die Zahl tiefer aussehen? Auf Anfrage von Blick begründet das Eidgenössische Personalamt die Umstellung so: Der Medianlohn sei aussagekräftiger, der Wechsel sei seit längerer Zeit geplant gewesen. «Damit kann künftig auch sichergestellt werden, dass bei Gegenüberstellungen des Medianlohns der Gesamtwirtschaft oder einzelner Branchen mit der Bundesverwaltung der korrekte Gegenwert des Bundes zur Verfügung steht.» Denn der Medianlohn sei verbreiteter. So nutzt ihn auch das Bundesamt für Statistik.

Deutlich höhere Löhne als in der Privatwirtschaft?

Über die Höhe der Löhne in der Bundesverwaltung wird immer wieder gestritten. Das liberale Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik kam 2024 zum Schluss, dass Anstellungen in der Bundesverwaltung um rund 11 bis fast 14 Prozent besser vergütet würden als vergleichbare Jobs in der Privatwirtschaft.

Zu einem anderen Schluss kam eine Studie, die der Bund in Auftrag gegeben hat – demnach sind die Löhne vergleichbar. Nur in den unteren Lohnklassen zahlt der Bund mehr. Zuletzt haben Bundesrat und Parlament beim Sparpaket auch beim Bundespersonal angesetzt.

Und wie hoch wäre im letzten Jahr der Durchschnittslohn bei den Bundesangestellten gewesen? Eine aktuelle Zahl kann das Amt nicht nennen. Sie werde «nicht mehr errechnet und deshalb auch nicht mehr publiziert», hält Mediensprecher Anand Jagtap fest.