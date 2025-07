1/10 Ende Woche herrscht tote Hose: Die Kantine des Bundesamts für Umwelt in Ittigen bei Bern bleibt freitags geschlossen. (Symbolbild) Foto: Getty Images

Rinderhackbällchen, Fischknusperli und andere Leckereien stehen diese Woche auf dem Menüplan. Doch wer freitags ein Mittagessen will, steht vor verschlossener Tür: Die Kantine des Bundesamts für Umwelt (Bafu) in Ittigen bei Bern bleibt zu.

Seit dem Ende der Coronakrise ist das Personalrestaurant freitags geschlossen. Blick weiss: Intern war gegenüber der Belegschaft zunächst von einer vorübergehenden Schliessung die Rede – bis sich die Nachfrage wieder einpendle. Daraus wird aber nichts. Die Schliessung am Freitag ist jetzt eine Dauerlösung.

«Wer am Freitag noch ins Büro geht, ist ein Löli»

Das Bafu, das zum Departement von SVP-Bundesrat Albert Rösti (57) gehört, bestätigt entsprechende Informationen auf Anfrage. «Ausgehend von den Erfahrungen während der Pandemie, haben sich auch im Bafu andere Arbeitsformen wie Homeoffice entwickelt», sagt eine Sprecherin.

Der Freitag habe sich dabei als «beliebter Tag für Homeoffice oder Teilzeitabwesenheit» erwiesen – «nicht nur im Bafu, sondern in der ganzen Bundesverwaltung». Die Schliessung am Freitag sei in Absprache mit der Betreiberin Compass Group erfolgt, eine Anpassung des Vertrags sei deswegen nicht nötig gewesen.

Unter der Belegschaft des Bundesamts sorgt das bei manchen für Kopfschütteln. «Wer am Freitag noch ins Büro geht, ist ein Löli», sagt eine Angestellte zu Blick. «Kaum jemand da, keine physischen Sitzungen – und fürs Mittagessen muss man extern gehen.»

Auch andere Behördenkantinen haben ihre Öffnungszeiten angepasst oder das Angebot freitags zumindest reduziert. Ebenso wird mancherorts vermehrt auf Verpflegungsautomaten gesetzt.

Homeoffice kommt unter Druck

Konkrete Zahlen zum Homeoffice-Anteil oder zur Teilzeitabwesenheit am Freitag nennt das Bafu nicht. Entsprechende Daten publiziert der Bund allgemein nicht. Doch die Kantinen-Einschränkung spricht eine klare Sprache: Die Bundesverwaltung hat sich seit der Pandemie stark aufs Homeoffice eingestellt – vielleicht noch stärker als viele Firmen in der Privatwirtschaft.

Wie viele der rund 40’000 Bundesangestellten im Homeoffice arbeiten und wie oft, ist ebenfalls nicht genau erfasst. Die letzte Personalumfrage zeigte: 83 Prozent der befragten Bundesangestellten können mobil arbeiten – und 74 Prozent tun dies auch. Gemäss einer Auswertung der «SonntagsZeitung» ist bei rund der Hälfte der offenen Stellen beim Bund Homeoffice möglich. Der Bundesrat will flexible Arbeitsmodelle fördern, um als Arbeitgeber attraktiv zu bleiben.

Die neue Normalität sorgt auch für Kritik. SVP-Nationalrat Thomas Burgherr (62) fordert, «die Homeoffice-Politik in der Bundesverwaltung zu überdenken und einzuschränken». Gegenüber Blick bemängelte er fehlende Präsenz und mangelnde Erreichbarkeit in den Ämtern. Einen entsprechenden Vorstoss hat der Bundesrat noch nicht beantwortet.

Der umstrittene Freitag

Dass besonders der Freitag gerne im Homeoffice verbracht wird, ist ein verbreiteter Trend – auch in der Privatwirtschaft. Viele Angestellte nutzen den Tag, um sich den Arbeitsweg zu sparen und früher ins Wochenende zu starten. Manche Unternehmen reagieren darauf mit Misstrauen – aus Sorge, die Leistung könnte darunter leiden.

Bei der UBS etwa müssen Mitarbeitende an mindestens drei Tagen pro Woche im Büro präsent sein, einer davon zwingend am Montag oder Freitag. Und die Deutsche Bank hat Homeoffice am Freitag und am darauffolgenden Montag verboten.

Ämter an neuem Grossstandort

Wer beim Bundesamt für Umwelt in Ittigen arbeitet und die geschlossene Kantine am Freitag bedauert, darf hoffen: Anfang 2026 zieht das gesamte Amt in einen Neubau auf dem sogenannten Uvek-Campus in Ittigen. Dort werden künftig fast alle Ämter des Departements von Albert Rösti untergebracht.

Agglo wird zum Beamten-Hotspot Nicht alle Bundesämter haben eine eigene Kantine – vor allem nicht in der Berner Innenstadt, wo es zahllose Verpflegungsangebote gibt. Anders in der Agglomeration: Immer mehr Ämter ziehen in Berner Vororte wie Ittigen oder Köniz. In den vergangenen Jahren wurden laut einer «Bund»-Auswertung Tausende Arbeitsplätze verlagert. In der Agglo ist das kulinarische Angebot weniger gross, dafür werden Personalrestaurants geschaffen. Ein Beispiel dafür ist das Bundesamt für Umwelt: Es ist derzeit auf zwei Standorte verteilt. An der Monbijoustrasse in der Berner Innenstadt besteht – anders als am Standort Ittigen – keine eigene Kantine. Dafür sei «ein breites Angebot an Verpflegungsmöglichkeiten in der Umgebung» vorhanden, heisst es beim Amt.

Am neuen Standort soll den Bafu-Angestellten ebenfalls ein Personalrestaurant zur Verfügung stehen – ob dieses dann freitags geöffnet sein wird, liess sich bislang nicht in Erfahrung bringen.