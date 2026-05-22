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Männer träumen nur davon
Frauen fordern öfter eine offene Beziehung

Im Podcast «intim&laut» unterhalten sich Sandra Casalini und Ramona Zenger über offene Beziehungen. Dafür, dass Frauen dabei öfter die treibende Kraft sind, haben die Blick-Gesellschaftsredaktorin und die Paartherapeutin unterschiedliche Erklärungen.
Publiziert: 09:53 Uhr
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Aktualisiert: vor 20 Minuten
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Sandra CasaliniRedaktorin
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