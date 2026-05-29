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Denise Biellmann holte ihren Ex zurück
«Der Sex ist im zweiten Anlauf besser»

Die Statistik spricht gegen Liebes-Comebacks, Eiskunstlauf-Star Denise Biellmann spricht dafür: Sie ist nach ihrer Scheidung seit Jahren wieder mit ihrem Ex-Mann zusammen. Im Podcast «intim&laut» verrät Biellmann, was im zweiten Anlauf besser ist.
Publiziert: 00:06 Uhr
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Aktualisiert: vor 42 Minuten
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Sandra CasaliniRedaktorin
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