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Pornhub zeigt jedes Jahr das gleiche Bild
Schweizer sind scharf auf Analsex – und daran könnte es liegen

Im Podcast «intim&laut» stellen Blick-Gesellschaftsredaktorin Sandra Casalini und Paartherapeutin Ramona Zenger bei ihrer Diskussion über Pornografie fest, dass Schweizer Männer offenbar eine besondere Vorliebe haben: Analsex.
Publiziert: vor 37 Minuten
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Sandra CasaliniRedaktorin
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