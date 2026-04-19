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Paartherapeutin Ramona Zenger erklärt
Zusammenwohnen trotz Trennung? Nur so funktioniert es

Blick-Gesellschaftsredaktorin Sandra Casalini und Paartherapeutin Ramona Zenger fragen sich im Podcast «intim&laut», ob eine Eltern-WG funktionieren kann. Beide sind skeptisch – aber die Expertin sieht eine Voraussetzung, unter der es gelingen könnte.
Publiziert: vor 23 Minuten
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Sandra CasaliniRedaktorin
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