Unterwegs auf Dating-Apps «Hab bewusst Typen ausprobiert, die nicht bequem waren»

Für Blick-Gesellschaftsredaktorin Sandra Casalini gab es Zeiten, in denen sie nicht nach einer Beziehung suchte. Aber gibt es Menschen, die tatsächlich unfähig sind, eine Beziehung einzugehen? Fast keine, sagt Paartherapeutin Ramona Zenger im Podcast «intim&laut».