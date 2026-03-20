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Junge Frauen mit alten Männern
«Der alte Sack ist wie das Gucci-Handtäschli»

Im Podcast «intim&laut» fragen sich Blick-Redaktorin Sandra Casalini und Paartherapeutin Ramona Zenger, was junge Frauen an sehr viel älteren Partnern fasziniert. Beide denken, dass nicht nur das Girl ein Statussymbol sein kann, sondern auch der ältere Herr.
Publiziert: 00:32 Uhr
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Sandra CasaliniRedaktorin
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