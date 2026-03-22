Junge Frauen mit reifen Männern – Podcast-Duo siehts nüchtern «Wahre Liebe? – Es ist nur ein schlechter Deal»

Im Podcast «intim&laut» sprechen Blick-Gesellschaftsredaktorin Sandra Casalini und Paartherapeutin Ramona Zenger über Beziehungen zwischen reifen Männern und sehr viel jüngeren Frauen. Woher kommt dieses Bedürfnis? Wieso hält diese Liebe oft nicht?