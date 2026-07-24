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Blick-Casalini gesteht
«Ich verliess ihn, weil er zu nett war»

In der aktuellen Folge von «intim&laut» diskutieren Blick-Gesellschaftsredaktorin Sandra Casalini und Psychotherapeutin Ramona Zenger über Männer, die hilflose Frauen retten wollen, und über Frauen, die auf Bad Boys stehen. Beide sind Anzeichen von Retterfantasien.
Publiziert: vor 37 Minuten
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Sandra CasaliniRedaktorin


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