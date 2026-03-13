DE
FR
Abonnieren

Gegenseitige Bedürfnisse
Wollen Männer Sex und Frauen kuscheln?

Im Podcast “intim&laut” erörtern Blick-Gesellschaftsreporterin Sandra Casalini und Paartherapeutin Ramona Zenger, warum Beziehungen in die Sexlosigkeit abdriften und ob Frauen tatsächlich vor allem Nähe brauchen und Männer Sex.
Publiziert: 00:10 Uhr
Kommentieren
familienbloggerin_sandra_c_2.jpg
Sandra CasaliniRedaktorin
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
intim&laut
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen