Affäre hatte schräge Vorliebe Blick-Redaktorin scheitert beim Nylon-Sex-Versuch

Im Podcast «intim&laut» gibt Blick-Gesellschaftsreporterin Sandra Casalini eine erheiternde Anekdote über ihren ersten und einzigen Versuch mit Nylon-Sex zum Besten. Mit Paartherapeutin Ramona Zenger diskutiert sie unter anderem über sexuelle Vorlieben.