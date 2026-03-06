Im Podcast «intim&laut» gibt Blick-Gesellschaftsreporterin Sandra Casalini eine erheiternde Anekdote über ihren ersten und einzigen Versuch mit Nylon-Sex zum Besten. Mit Paartherapeutin Ramona Zenger diskutiert sie unter anderem über sexuelle Vorlieben.
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.