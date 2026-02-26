Muss man bei gutem Sex kommen? «Orgasmus geht allein viel besser»

Ist Sex nur dann gut, wenn er in einem Orgasmus endet? Ja, findet ein Grossteil unserer Community. Nein, sagt Sandra Casalini. Im Podcast «Intim&Laut» gehen die Blick-Gesellschaftsreporterin und die Paartherapeutin Ramona Zenger der Frage nach, was tollen Sex ausmacht.