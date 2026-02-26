Ist Sex nur dann gut, wenn er in einem Orgasmus endet? Ja, findet ein Grossteil unserer Community. Nein, sagt Sandra Casalini. Im Podcast «Intim&Laut» gehen die Blick-Gesellschaftsreporterin und die Paartherapeutin Ramona Zenger der Frage nach, was tollen Sex ausmacht.
