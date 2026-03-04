DE
FR
Abonnieren

Die Mama lädt den Ex zu Familienfesten ein
Dürfen sich Eltern ins Liebesleben ihrer Kinder einmischen?

Im Podcast «intim&laut» diskutieren Blick-Gesellschaftsreporterin Sandra Casalini und Paartherapeutin Ramona Zenger, wie sehr man sich als Eltern in die Beziehungen seiner Kinder einmischen soll.
Publiziert: 10:14 Uhr
|
Aktualisiert: vor 29 Minuten
Kommentieren
familienbloggerin_sandra_c_2.jpg
Sandra CasaliniRedaktorin
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
intim&laut
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen