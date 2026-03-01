In jungen Jahren scheiterte Sandra Casalinis Beziehung nicht am Familienzwist, sondern an einem Sextoy. Mit Paartherapeutin Ramona Zenger unterhält sich die Blick-Gesellschaftsreporterin darüber, warums zum Krach kommt und wie man damit umgeht.
