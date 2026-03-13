DE
Kein Sex in der Beziehung
Ist das ein Freipass für Fremdgehen?

Im Podcast “intim&laut” sprechen Blick-Gesellschaftsreporterin Sandra Casalini und Paartherapeutin Ramona Zenger über sexlose Beziehungen. Und kommen zum Schluss: Sex wird total überschätzt. Und gleichzeitig unterschätzt.
Publiziert: vor 20 Minuten
familienbloggerin_sandra_c_2.jpg
Sandra CasaliniRedaktorin
intim&laut
