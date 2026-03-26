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Blick-Redaktorin packt aus
«Dass ich nur Sex wollte, hat mir niemand geglaubt»

Im Podcast «intim&laut» erzählt Blick-Gesellschaftsredaktorin Sandra Casalini über ihre Dating-Erfahrungen mit bindungsunwilligen Männern. Gemeinsam mit Paartherapeutin Ramona Zenger geht sie der Frage nach, ob es Beziehungsunfähigkeit wirklich gibt.
Publiziert: vor 11 Minuten
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Aktualisiert: vor 1 Minute
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Sandra CasaliniRedaktorin
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