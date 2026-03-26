Blick-Redaktorin packt aus «Dass ich nur Sex wollte, hat mir niemand geglaubt»

Im Podcast «intim&laut» erzählt Blick-Gesellschaftsredaktorin Sandra Casalini über ihre Dating-Erfahrungen mit bindungsunwilligen Männern. Gemeinsam mit Paartherapeutin Ramona Zenger geht sie der Frage nach, ob es Beziehungsunfähigkeit wirklich gibt.