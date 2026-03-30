Liebeskiller Kind: Podcast-Star Maja Zivadinovic spricht Klartext «Gibts echt Eltern, die abends noch rumknutschen?»

Im Podcast «intim&laut» unterhalten sich Blick-Gesellschaftsredaktorin Sandra Casalini und Paartherapeutin Ramona Zenger mit ihrem Gast Maja Zivadinovic über Elternschaft und Paarbeziehung. Für Maja ist klar: Die Liebe pflegt man nicht abends, wenn das Kind im Bett ist.