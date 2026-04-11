Ramona, kannst du uns das erklären? Männer suchen Lesbensex, Frauen lieben Schwulenpornos

Blick-Redaktorin Sandra Casalini hat noch nie einen Porno gesehen. Umso mehr staunt sie über die Vorlieben der Schweizerinnen und Schweizer. Im Podcast «intim&laut» geht sie mit der Paartherapeutin Ramona Zenger unter anderem der Frage nach, wer was geil findet.