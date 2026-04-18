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Podcast-Duo urteilt hart über Trennungen
«Am Ende gehts nur um Sex und Geld»

Im Podcast «intim&laut» bewerten Blick-Gesellschaftsredaktorin Sandra Casalini und Paartherapeutin Ramona Zenger verschiedene Familienmodelle nach einer Trennung. Der Traum von vielen: Als Familie zusammenbleiben, Sex mit andern haben.
Publiziert: vor 45 Minuten
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Aktualisiert: vor 24 Minuten
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Sandra CasaliniRedaktorin
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