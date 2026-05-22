DE
FR
Abonnieren

Wettbewerb in offener Beziehung
«Er wollte unbedingt auch mal ausserehelichen Sex»

Im Podcast «intim&laut» erzählt Blick-Gesellschaftsredaktorin Sandra Casalini von einem Date mit einem Mann in einer offenen Beziehung. Die Gefahr, dass eine solche zu einem Wettbewerb wird, kennt Paartherapeutin Ramona Zenger auch aus ihrer Praxis.
Publiziert: vor 30 Minuten
|
Aktualisiert: vor 5 Minuten
Kommentieren
familienbloggerin_sandra_c_2.jpg
Sandra CasaliniRedaktorin
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
intim&laut
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen