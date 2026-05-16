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Blick-Casalini über Beginn der Wechseljahre
«Das gerissene Kondom versetzte mich in Panik»

Erst fand Sandra Casalini das Malheur beim Sex keine Katastrophe – bis danach ihre Periode ausblieb. Was dahintersteckte, erzählt die Blick-Gesellschaftsredaktorin der Paartherapeutin Ramona Zenger im Podcast «intim&laut», in dem es um die Perimenopause geht.
Publiziert: 08:24 Uhr
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Aktualisiert: 08:28 Uhr
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Sandra CasaliniRedaktorin
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