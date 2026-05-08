DE
FR
Abonnieren

Blick-Redaktorin Casalini könnte verzeihen
«Ich finde, es gibt Schlimmeres als Fremdgehen»

Sandra Casalini und Paartherapeutin Ramona Zenger diskutieren über Untreue. Die Blick-Gesellschaftsredaktorin würde unter Umständen verzeihen. Im Podcast «intim&laut» erzählt sie unter anderem, was sie schlimmer findet als einen Seitensprung.
Publiziert: 07:17 Uhr
|
Aktualisiert: 07:51 Uhr
Kommentieren
familienbloggerin_sandra_c_2.jpg
Sandra CasaliniRedaktorin
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
intim&laut
Was sagst du dazu?
Meistgelesen