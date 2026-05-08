DE
FR
Abonnieren

Paartherapeutin findet
«Man muss nicht jeden Seitensprung gestehen»

Im Podcast «intim&laut» diskutieren Blick-Gesellschaftsredaktorin Sandra Casalini und Ramona Zenger übers Fremdgehen. Die Paartherapeutin erklärt, unter welchen Umständen ein Geständnis nicht sein muss – und warum es für Untreue keine Ausreden gibt.
Publiziert: 00:24 Uhr
Kommentieren
familienbloggerin_sandra_c_2.jpg
Sandra CasaliniRedaktorin
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

intim&laut
Was sagst du dazu?
Meistgelesen