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Blick-Redaktorin Sandra Casalini
«Ich habe mit 50 den besten Sex meines Lebens»

Im Podcast «intim&laut» diskutieren Sandra Casalini und Paartherapeutin Ramona Zenger über die Wechseljahre und ihre Auswirkungen aufs Intimleben. Die Blick-Gesellschaftsredaktorin erzählt, warum sie trotz Hitzewallungen und plötzlichen Blutungen richtig guten Sex hat.
Publiziert: 00:01 Uhr
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