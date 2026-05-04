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Datingapp-Affäre hatte eine Vorliebe
«Er war besessen von Oralsex»

Blick-Gesellschaftsredaktorin Sandra Casalini war eine Zeitlang auf Datingapps unterwegs und machte dort unterschiedliche Erfahrungen. Diese teilt sie im Podcast «intim&laut» mit Paartherapeutin Ramona Zenger.
Publiziert: 04.05.2026 um 09:30 Uhr
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Aktualisiert: 04.05.2026 um 09:38 Uhr
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Sandra CasaliniRedaktorin
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