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Autor Thomas Meyer über fiese Exen
«Ihr einziges Ziel ist es, den Männern das Leben zur Hölle zu machen»

Im Podcast «intim&laut» diskutieren Blick-Gesellschaftsredaktorin Sandra Casalini und Paartherapeutin Ramona Zenger mit Autor Thomas Meyer über den Kampf der Geschlechter. Sowohl Männer als auch Frauen können sich in und nach Beziehungen ganz schön daneben benehmen.
Publiziert: vor 32 Minuten
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Sandra CasaliniRedaktorin
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