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Problematisch, aber möglich
Wie Sex mit dem Ex funktioniert

Aufgewärmte Liebe – kann das gutgehen? Dieser Frage gehen Blick-Gesellschaftsredaktorin Sandra Casalini und Paartherapeutin Ramona Zenger im Podcast «intim&laut» mit Denise Biellmann auf den Grund. Der Einkunstlauf-Star schwärmt von der Liebe im zweiten Anlauf.
Publiziert: vor 48 Minuten
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Sandra CasaliniRedaktorin
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