So geniessen die Stars den Sommer

In den Sommermonaten lassen es sich auch die Prominenten in den Ferien gut gehen. Und auch in diesem Jahr sind Ziele am Mittelmeer hoch im Kurs, wie ein Blick auf die Ferienbilder von Schweizer und internationalen Stars zeigt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Promis geniessen Sommerferien in Europa

Nicole Kidman feiert in Portofino, Sofia Vergara tanzt auf Mykonos

Beckhams urlauben auf 17,5-Millionen-Franken-Yacht bei Ibiza

Michel Imhof Teamlead People

Mallorca: Sven und Michael Epiney

Moderator Sven Epiney (54) und sein Mann Michael (33) geniessen warme Tage auf Mallorca. «Hier ist es wunderschön, der Sommer zeigt sich von seiner besten Seite», schwärmt Sven Epiney. Doch nicht nur die Balearen-Insel steht auf dem Programm der beiden. Sie machen auch eine eigene Tour de Suisse: «Eine Woche lang reisen wir vom Wallis übers Berner Oberland in die Zentralschweiz und geniessen unseren ersten Hochzeitstag in der Heimat.»

Portofino: Nicole Kidman

Die australische Schauspielerin Nicole Kidman (59) verbringt entspannte Tage mit ihrer Schwester Antonia Kidman (56) im italienischen Nobelort Portofino. Dort feiert sie nicht nur den Geburtstag ihrer Schwester, sondern scheint auch auf Wolke sieben zu schweben. Die Oscarpreisträgerin, die seit Januar vom Musiker Keith Urban (58) geschieden ist, wurde mit dem US-Unternehmer Michael Reinstein (62) auf der Terrasse ihres Hotels gesichtet.

Mykonos: Sofia Vergara

Wild zu und her gehts bei «Modern Family»-Star Sofia Vergara. Die US-kolumbianische Schauspielerin nimmt ihre Instagram-Follower mit nach Mykonos und zeigt sich bei ausgelassenen Feiern in Beach Clubs. Auch zu sehen ist, wie sie das griechische Dessert Galaktoboureko probiert. En Guete!

Sizilien: Michelle Hunziker

Die Schweizer Moderatorin Michelle Hunziker (49) geniesst die Ferien mit ihrem Partner, dem Schauspieler und Arzt Giulio Berruti (41), auf Sizilien. An Entspannung ist da aber nicht zu denken: Bilder zeigen sie auf der Yacht nicht beim Sonnenbaden, sondern beim Training in Squad-Position.

Ibiza: Die Beckhams

Wie der Vater, so der Sohn: In ihren Ferien setzen David Beckham (51) und sein Sohn Romeo (23) kurzzeitig auf Partnerlook: Nur mit dem Handtuch bekleidet und ihren tätowierten Oberkörpern wirken sie fast zum Verwechseln ähnlich. Die Ferien geniessen sie jedenfalls auf der rund 17,5 Millionen Franken teuren Yacht, die David und Victoria Beckham (51) 2022 gekauft haben. Mit dabei ist neben Posh Spice auch Romeos Freundin Kim Turnbull (25). Eine entspannte Familienidylle – trotz des Streits mit Brooklyn Beckham (27) und dessen Frau Nicola Peltz (31).

Jesolo: Denise Biellmann

Seit ihrer Kindheit reist Denise Biellmann (63) nach Jesolo in Norditalien. «Wir sind jahrelang zum Campen hierhergefahren. Auch mit meinem Freund Collin habe ich die Tradition lange beibehalten.» Nach einigen Jahren an anderen Ferienorten kehrte das Paar wieder an den Badeort bei Venedig zurück. «Jetzt aber ins Hotel», sagt Biellmann. «Der Ort hier ist mir bestens bekannt. Und löst in mir etwas Heimatgefühl aus. Und das Gute: Wenn ich einen wilden Abend haben will, kann ich das haben. Aber auch die Ruhe kann ich hier finden. Es hat für jeden etwas.»