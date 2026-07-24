Hut, Gehstock, graue Bartstoppeln: Johnny Depp ist bei der Comic-Con in San Diego unangekündigt im Kostüm von Ebenezer Scrooge aufgetreten. Der Schauspieler blieb dabei durchgehend in seiner Rolle und warb so für seinen neuen Film.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Johnny Depp überrascht Comic-Con in San Diego als Ebenezer Scrooge

Paramount baut britisches Weihnachtsdorf, Fans warten über eine Stunde

Kinostart am 13. November 2026, erste grosse Produktion seit 2019

Fynn Müller People-Redaktor

Zylinder, grauer Bart, Gehstock: Johnny Depp (63) taucht am Donnerstag völlig unangekündigt an der Comic-Con in San Diego auf. Kaum wiederzuerkennen, verwandelt er sich für seinen neuen Film «Ebenezer: A Christmas Carol» komplett in die Titelfigur.

Für den Kurzauftritt lässt Studio Paramount im Gaslamp Quarter ein britisches Weihnachtsdorf aus den 1880er-Jahren nachbauen, inklusive Laden mit der Aufschrift «Scrooge and Marley». Sängerinnen und Sänger in viktorianischer Kleidung stimmen Weihnachtslieder an, dann erscheint Depp im Schaufenster und tritt durch die Ladentür.

Mehr als eine Stunde stehen die Fans schon davor. Einer ruft ihm zu: «Guten Tag, Mr. Scrooge.» Depp bleibt in seiner Rolle und blafft zurück: «Was ist daran so gut?»

Überraschungsauftritt von Depp

Auch offiziell auf dem Programm steht Depp an diesem Tag nicht. Trotzdem betritt er später die Bühne im Saal H, wo gerade das Portal Collider die Runde «Directors on Directing» abhält. Mit einer Kerze in der Hand humpelt er zum Podium, reicht sie an Regisseur John Francis Daley weiter und fragt ins Publikum: «Habt ihr kein Leben? Keine Verpflichtungen?»

Kurz danach veröffentlicht Paramount den ersten Trailer. Scrooge alias Depp blickt darin direkt in die Kamera: «Es ist schön, zurück zu sein.» Die Vorspannsequenz lässt frühere Rollen des Schauspielers aufblitzen, etwa Jack Sparrow und Edward mit den Scherenhänden.

Erstes grosses Comeback seit 2019

Es ist Depps erste grosse Hollywood-Produktion seit «Waiting for the Barbarians» von 2019. Regie führt Ti West, das Drehbuch stammt von Nathaniel Halpern. Neben Depp spielen Ian McKellen als Jacob Marley und Rupert Grint als Bob Cratchit mit, dazu Andrea Riseborough, Tramell Tillman, Sam Claflin und Daisy Ridley.

McKellen schwärmte im April von der Zusammenarbeit: Sein Kollege sei «spritzig, witzig, respektlos, ernst - alles zugleich». Nur sechs Tage sei er selbst am Set gewesen, doch Depp habe für eine herzliche Stimmung gesorgt.

Kinostart von «Ebenezer: A Christmas Carol» ist der 13. November 2026.