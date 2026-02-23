Johnny Depp half Eric Dane in seinen schwersten Zeiten: Der ALS-kranke Schauspieler durfte mietfrei in einem von Depps Häusern nahe dem Sunset Boulevard wohnen. Dane verstarb am 20. Februar 2026 im Kreise seiner Familie.

Johnny Depp stellte ALS-Patient Eric Dane mietfrei ein Haus in Los Angeles

Das rollstuhlgerechte Anwesen half Dane bis zu seinem Tod am Mittwoch

Das rollstuhlgerechte Anwesen half Dane bis zu seinem Tod am Mittwoch

Freunde sammelten bis Samstag 130'000 Dollar für Danes Familie

Hollywood-Star Johnny Depp (62) hat einem Freund in den letzten Monaten seines Lebens eine unglaubliche Unterstützung geboten. Eric Dane, bekannt aus «Grey’s Anatomy», verstarb mit nur 53 Jahren an den Folgen von Lateralsklerose (ALS). Trotz ihrer lockeren Bekanntschaft stellte Depp ihm ein Haus in Los Angeles zur Verfügung.

Im Anwesen nahe des Sunset Boulevards konnte Dane seine letzten Tage in Ruhe und Würde zu verbringen. Depp, der mehrere Häuser in der Gegend besitzt, soll laut «Page Six» dem schwer erkrankten Schauspieler gesagt haben: «Zahl an Miete, was du kannst. Oder auch nicht.» Das Haus soll gemäss dem Onlineportal rollstuhlgerecht eingerichtet sein, Dane konnte von dort problemlos zu Arztterminen zu gelangen. Bis zu seinem Tod am vergangenen Mittwoch wohnte Dane dort fast mietfrei.

Die besten Ärzte hatten ihren Preis

Dane hatte seine ALS-Diagnose im April 2025 öffentlich gemacht. Er liess sich etliche Male von Spezialisten behandeln, was entsprechend kostspielig gewesen sei. «Er hat ein Vermögen für die besten Ärzte ausgegeben, die von den Versicherungen nicht immer abgedeckt sind. Zudem musste er eine Vollzeit-Pflegeperson engagieren», so eine Quelle laut yahoo-Nachrichtenportal. Der finanzielle Druck wurde demnach immer grösser, weshalb Johnny Depp letztlich das Angebot des mietfreien Wohnens machte.

Freunde und Kollegen, darunter die «Euphoria»-Produzenten Sam und Ashley Levinson, unterstützten Eric Dane und spendeten nach seinem Tod grosszügig für seine Familie. Bereits am Samstagmorgen hatten sie über 130'000 Dollar gesammelt, darunter 27'000 Dollar von den Levinsons. Von dem angestrebten Spendenziel von einer halben Million Dollar sind Stand Montagmorgen 10.30 Uhr auf GoFundMe 337'000 Dollar zusammengekommen.

Ehefrau war bis zuletzt an seiner Seite

Trotz der Krankheit hielt Danes Familie eng zu ihm. Seine Ehefrau Rebecca hatte 2018 die Scheidung eingereicht, zog diese jedoch im März 2025 zurück, um gemeinsam mit ihren beiden Töchtern Billie (15) und Georgia (14) die schwere Zeit zu bewältigen. «Seine letzten Tage verbrachte er im Kreise enger Freunde, seiner hingebungsvollen Ehefrau und seiner beiden Töchter Billie und Georgia, die der Mittelpunkt seiner Welt waren», so ein Statement der Familie.

Dane verabschiedete sich von seinen Liebsten mit einer emotionalen Botschaft in der Netflix-Serie «Famous Last Words». Das Interview wurde erst nach seinem Tod ausgestrahlt, wie von ihm gewünscht. Seine letzten Worte galten seinen Töchtern: «Billie und Georgia, ihr seid mein Herz. Ihr seid mein Ein und Alles. Gute Nacht.»

Laut «Celebrity Net Worth» hinterlässt Eric Dane ein Vermögen von rund 5,5 Millionen Franken. Als Erben sind seine Ehefrau Rebecca Gayheart und die gemeinsamen Töchter eingetragen.