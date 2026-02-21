So viel Geld erben die Töchter von Eric Dane (†53)

«Grey's Anatomy»-Schauspieler Eric Dane ist im Alter von 53 Jahren an ALS gestorben. Seine Frau Rebecca Gayheart und die gemeinsamen Töchter Billie und Georgia erben eine Millionensumme.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Eric Dane (†53) starb am 19. Februar an ALS in Hollywood

Er hinterlässt ein Vermögen von rund 5,5 Millionen Franken

Fynn Müller People-Redaktor

Hollywood trauert um Schauspieler Eric Dane (†53): Der «Grey's Anatomy»-Star ist am 19. Februar an der Nervenkrankheit ALS gestorben. Laut «Celebrity Net Worth» hinterlässt er ein Vermögen von rund 5,5 Millionen Franken. Erben werden es seine Ehefrau Rebecca Gayheart (54) und die gemeinsamen Töchter Billie Beatrice (15) und Georgia Geraldine (14).

Neben der emotionalen Belastung durch den Verlust ihres Vaters müssen Billie und Georgia nun auch mit den Änderungen in ihrem Alltag klarkommen. Rebecca Gayheart, die 2018 die Scheidung eingereicht hatte, zog den Antrag 2025 zurück. Das Paar blieb bis zu Erics Tod verheiratet. In einem Interview mit E! News erklärte sie: «Wir sind beste Freunde. Wir stehen uns sehr nahe. Wir haben wirklich die Formel gefunden, um eine Familie zu bleiben, und ich denke, unsere Kinder profitieren sehr davon und wir auch.»

Das machen seine Töchter

Die beiden Töchter haben offenbar das Talent ihrer Eltern geerbt. Die 15-jährige Billie ist eine leidenschaftliche Balletttänzerin. Gegenüber «The Patch» sagte sie: «Ich bin am glücklichsten, wenn ich tanze. Das Studium des Balletts hat mir so viel über Disziplin und Engagement beigebracht.»

Ihre jüngere Schwester Georgia begeistert sich für Volleyball und Schultheater. Ihre Mutter Rebecca zeigte sich in einem Online-Post besonders stolz auf Georgia, die während der Pandemie-Zeit «nicht nur überlebte, sondern richtig aufgeblüht» sei. «Sie liebt es, zu Hause zu sein und findet die Freude in fast allem, was sie tut. Ich bin so dankbar für dieses Kind.»

Eric Dane und Rebecca Gayheart waren 15 Jahre zusammen und teilten ihr Leben mit ihren beiden Kindern. Rebecca betonte: «Es war ein riesiger Erfolg. Wir waren 15 Jahre zusammen und haben zwei wunderschöne Kinder bekommen, also denke ich, dass das eine erfolgreiche Beziehung ist, und so sehen wir das auch.»