Eric Danes (†53) letzte Worte zerreissen einem das Herz

Kurz vor seinem Tod wandte sich Eric Dane (†53) ein letztes Mal an die Kamera. Vom ALS gezeichnet, richtet der «Grey’s Anatomy»-Star bewegende Abschiedsworte und vier Lebenslektionen an seine Töchter.

Eric Dane sprach im November 2025 vor seinem Tod zu Netflix

Der «Grey’s Anatomy»-Star gab emotionale Ratschläge an seine Töchter weiter

Er unterstrich die Wichtigkeit von Liebe, Freundschaft und innerer Stärke

Fynn Müller People-Redaktor

Diese Aufnahmen gehen unter die Haut. Kurz vor seinem Tod stellte sich «Grey’s Anatomy»-Star Eric Dane (1972–2026) ein letztes Mal einer Kamera. Von der Nervenkrankheit ALS gezeichnet, richtet er herzzerreissende Abschiedsworte an seine Töchter Billie (15) und Georgia (14).

Aufgenommen wurde das Abschiedsinterview im November 2025. Sein ausdrücklicher Wunsch an Netflix: Die bewegenden Aufnahmen sollen erst nach seinem Tod veröffentlicht werden. «Billie und Georgia, diese Worte sind für euch», beginnt Dane das Video. Seine brüchige Stimme, gezeichnet von der Krankheit, transportierte eine unerschütterliche Liebe. «Ihr seid mein Herz, mein Ein und Alles.»

Vier Lektionen für seine Töchter

Dane nutzte die Gelegenheit, um seinen Töchtern vier Lektionen mitzugeben, die während seiner Krankheit für ihn lebensverändernd waren. Seine erste Lektion: «Lebt im Jetzt.» Dane reflektierte, wie ihn ALS zwang, in der Gegenwart zu bleiben. «Die Vergangenheit birgt Reue, die Zukunft bleibt unbekannt. Die Gegenwart ist alles, was ihr habt.»

Als Zweites riet er: «Verliebt euch. Nicht nur in eine Person, sondern in eine Sache, eine Leidenschaft, die euch antreibt.» Für ihn war es die Schauspielerei, die ihn durch die dunkelsten Zeiten trug.

Drittens betonte Dane die Bedeutung von Freundschaften. «Liebt eure Freunde mit allem, was ihr habt. Sie werden euch führen, euch helfen und manchmal sogar retten.»

Die letzte Lektion war ein Appell an Stärke: «Kämpft mit jeder Faser eures Wesens! Gebt niemals auf.» Mit unerschütterlichem Geist trotzte er seiner Krankheit: «Diese Krankheit nimmt mir meinen Körper, aber nie meinen Geist.»