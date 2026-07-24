Barbara Schöneberger sieht plötzlich 20 Jahre jünger aus

Barbara Schöneberger schminkt sich 20 Jahre jünger. In einem Youtube-Video lässt sich die Moderatorin von ihrer Visagistin komplett verwandeln. Das Ergebnis sorgt bei ihren Fans für Gesprächsstoff.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Barbara Schöneberger (52) zeigt sich in Video drastisch verjüngt geschminkt

Make-up kreiert Look mit «mindestens 20 Jahren Unterschied», inspiriert von Stars

Über eine Million Follower feiern den Verwandlungslook in sozialen Medien

Fynn Müller People-Redaktor

Fast 20 Minuten dauert das Youtube-Video, das gerade für Aufsehen sorgt. Barbara Schöneberger (52) sitzt auf dem Schminkstuhl, ihre Visagistin legt los und am Ende blickt eine völlig andere Frau in die Kamera.

Die Moderatorin ist bekannt dafür, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen. Diesmal geht sie aber einen Schritt weiter und stellt sich der Frage, die sich wohl viele Frauen ab einem gewissen Alter stellen: Wie würde ich als jüngere Version meiner selbst aussehen?

«Ich gucke mir ja viele junge Frauen an und denke mir: Warum kann ich nicht auch mal so aussehen?», erklärte Schöneberger zu Beginn des Clips. «Ich bin jetzt an der Grenze zu einem Alter, wo bestimmte Sachen nicht mehr gehen», stellt sie zudem fest.

Deshalb wolle sie «auf den letzten Metern» noch mal etwas «ganz anderes» ausprobieren und sich an «mehr Farbe» trauen. «Wer weiss, vielleicht geht das in fünf Jahren schon nicht mehr», so Schöneberger.

«20 Jahre Unterschied»

«Das Make-up sorgt für mindestens 20 Jahre Unterschied. Im richtigen Licht», heisst es in der Videobeschreibung. Mit dem neuen Look erinnert die Moderatorin plötzlich an Zara Larsson (28) oder Nina Chuba (27).

Der Grund für das Experiment: Dreharbeiten zur Sommerausgabe von «Verstehen Sie Spass?», wie Schöneberger zwischendurch verrät. Für die ARD-Show schlüpft sie ja bekanntlich immer wieder in neue Rollen, um ihre Streiche zu spielen.

Bei ihren rund einer Million Followern kommt der Verwandlungslook bestens an. «Kurz dachte ich, du bist Blümchen», schreibt jemand. «Ich bin schockiert», findet ein zweiter User. Andere sehen in ihr ein «Spice-Girls-Double». Ein Follower bringt es auf den Punkt: «Ich würde sagen, es hat funktioniert.»