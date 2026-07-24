Für Nina Chuba ist klar: Das Gurtenfestival war ein Festival der Superlative – zumindest, was die Annehmlichkeiten im Backstage angeht. In ihrem Podcast kommt sie gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nina Chuba lobt Gurtenfestival als bestes im DACH-Raum

Sommerrodelbahn und privater Backstage-Bereich begeisterten die Künstler

15 Fahrten auf der Rodelbahn und Auftritt um 23:45 Uhr

Sophie Ofer Redaktorin People

Deutsche Festivals können einpacken! Das meinen zumindest die deutsche Pop-Sensation Nina Chuba (27) und ihr Drummer Momme Hitzemann (25). In den höchsten Tönen schwärmen sie in ihrem Podcast vom Gurtenfestival in Bern.

Chuba, die als Headlinerin des letzten Festivaltages am 18. Juli auftreten durfte, und ihr Co-Host überschlagen sich förmlich mit Lob und Anerkennung für die Festivalorganisation. Dann gibt es noch ein Urteil der Superlative: «Das beste Festival im gesamten DACH-Raum – Ende!»

«Die Schweiz zeigt euch, wie der Hase läuft»

Das Gurtenfestival auf dem Berner Hausberg hat einen bleibenden Eindruck bei der deutschen Chartstürmerin Nina Chuba hinterlassen. «Ich muss es einmal aussprechen. Festival in der Schweiz – da kann sich jedes deutsche Festival mal eine Scheibe abschneiden», stellt sie in ihrem Podcast «Die Leute lieben das» (DLLD) klar. «Nicht nur eine Scheibe. Nehmt den ganzen Laib Brot!»

DeChuba, die schon an zahlreichen Festivals aufgetreten ist, muss ja wissen, wovon sie spricht. Auch Co-Host Hitzemann ist hellauf vom «Güschä» begeistert: «Die Schweiz zeigt euch, wie der Hase läuft!»

«Rasengrüner Matcha»

Was das Openair-Festival den Acts und dem Publikum geboten hat, ist für die beiden unübertroffen. «Es gibt eine Poststation mit süssen Karten, die man an seine Familie senden kann, ohne dass man eine Briefmarke braucht», schwärmt Nina Chuba. «Es gibt Catering. Richtig gutes Catering», zählt sie weiter auf. Chuba und Hitzemann erinnern sich an «rasengrünen Matcha» und, dank einer schicken Baristamaschine, sehr guten Kaffee im Backstage-Bereich. Die Barista-Station sei abends ausserdem zur Cocktail-Bar umfunktioniert worden.

Absolutes Highlight der beiden: die eigene Sommerrodelbahn. «Ich bin 15 Mal gerutscht!», so die begeisterte Chuba. Jeder Act habe hinter den Kulissen ausserdem seinen eigenen Bereich, inklusive einer privaten Wiese, bekommen – etwa zum Badminton spielen. Der Backstage-Bereich habe mit seinen Containern und seiner Grösse einem «Dorf» geglichen. Weil Chuba erst um 23.45 Uhr auftrat, hatte sie den ganzen Tag Zeit, dessen Vorzüge voll und ganz auszukosten. Langeweile kam dabei keine auf.

«Das gibts nicht oft bei Festivals»

«Dieses Festival ist wirklich so schön, weil es mitten in der Natur ist», schwärmt Chuba weiter. «Und die Leute sind alle so süss und auch wunderschön! Das Publikum fand ich auch so toll!» Ausserdem loben sie und Hitzemann die gute Auswahl der Festival-Acts.

«Ich finds auch geil, dass an dem einen Tag auch Ikkimel da war – und Kraftclub.» Hitzemann hingegen war begeistert vom Berner Mundart-Popduo «Lo & Leduc».

Dass sie das Festival mit ihrem Auftritt abschliessen durfte, freut Chuba besonders: «Und ich fand es auch cool, dass ich am letzten Tag als Frau Headlinerin sein durfte. Das gibts ja auch nicht oft bei Festivals. Da sind ja meistens die Männer die Headliner.»