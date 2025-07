1/6 Nina Chuba hätte am Mittwoch am Gurtenfestival auftreten sollen. Foto: imago/Future Image

Ski Aggu ersetzt Nina Chuba auf der Main Stage

«Liebes Bern, es tut mir unfassbar leid» – mit diesen Worten wendet sich Nina Chuba (26) am Dienstagabend auf Instagram an ihre Fans. Die Rapperin hätte eigentlich am Mittwoch am legendären Gurtenfestival auftreten sollen. Doch jetzt kommt die grosse Enttäuschung für alle, die sich schon auf die Deutsche gefreut hatten.

Sie schreibt weiter: «Ich muss die Show morgen beim Gurtenfestival schweren Herzens absagen. Ich hab mich nach langem Abwägen dafür entschieden, auf meinen Körper zu hören, der gerade einfach nicht so funktioniert, wie ich es gern hätte.» Sie sei traurig darüber, denn sie habe sich schon gefreut, da sie es in der Schweiz so liebe. «Ich wünsche euch allen trotzdem eine gute Zeit und hoffe, wir sehen uns bald. Ich drück euch.»

Gurtenfestival ruft zu Verständnis auf

Auch das Gurtenfestival verkündet die Nachricht auf dem offiziellen Instagram-Account und bestätigt, dass Chuba das Konzert aus gesundheitlichen Gründen nicht spielen könne. «Show some love for Nina – wünscht ihr in den Kommentaren gute Besserung», ruft das Festival seine Fans auf und drückt damit sein Verständnis über Nina Chubas Absage aus.

Gleichzeitig vermeldet das Gurtenfestival aber auch direkt, dass sie bereits einen Ersatz für die Rapperin organisiert haben: Ski Aggu (27) wird am 16. Juli auf der Main Stage auftreten und den Fans einheizen. Der Berliner ist bereits bestens vertraut mit dem Gurten, schliesslich durfte er schon im vergangenen Jahr dort zu Gast sein – damals allerdings noch auf der Zeltbühne.

Reaktionen sind durchmischt

In den Kommentaren zeigen sich die meisten Fans verständnisvoll und wünschen Nina Chuba gute Besserung. Nur vereinzelt werden enttäuschte Stimmen von Besucherinnen und Besuchern laut, die nach eigenen Angaben extra ein Ticket für das Gurtenfestival gekauft hatten, nur um Nina Chuba zu sehen. Auch sind manche der Meinung, dass Ski Aggu kein würdiger Ersatz für Chuba ist. Doch nicht alle sind der Meinung und genug Fans feiern Ski Aggu – nicht nur für seine Musik, sondern auch für seine Spontanität.

Ansonsten dürfen sich Fans auf Stars wie Cro (35), Macklemore (42) und sogar Will Smith (56) freuen.