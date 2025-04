1/5 Am Freitag hat die Sängerin Nina Chuba ihren neuen Song «Unsicher» veröffentlicht. Foto: IMAGO/Eventpress

Am Freitag veröffentlichte die deutsche Sängerin Nina Chuba (26) ihren neuen Song «Unsicher». Mit den Lyrics spricht die Berlinerin vielen aus der Seele, insbesondere der jungen Generation. «Ich dachte, es wäre einfacher, erwachsen sein ist schwer», besingt die «Wildberry Lillet»-Interpretin bereits in den ersten Zeilen das Gefühl der Unsicherheit. «Ich stolper' durch die grosse weite Welt, ich bin so unsicher», lauten weitere Lyrics, gefolgt von: «Ich bin noch nicht so gut dadrin, ich leb’ grade zum ersten Mal.»

«Ich habe keine Ahnung, wie das Leben funktioniert»

Das Leben zum ersten Mal leben, mit all seinen Unsicherheiten: Genau darum geht es in Chubas neuen Song. In einer Videobotschaft auf ihrem Youtube-Kanal sagt die Sängerin zu ihren Fans: «Ich habe keine Ahnung, wie das Leben funktioniert, und ich glaube, ganz viele von euch da draussen auch nicht, egal wie alt ihr seid. Wir alle haben noch keine Ahnung.» In einer Welt, die von Perfektionismus geprägt ist, sagt sie: «Wir alle leben gerade zum ersten Mal, wie sollen wir direkt alles perfekt machen?»

Dabei kämpft die Sängerin selbst mit solchen Unsicherheiten. Ihren Fans gegenüber erzählt sie: «Ich bewerte mich so doll und hart, wie ich nie andere Leute bewerten würde. Und ich wünsche mir so sehr, dass das irgendwann aufhört.» Ihr neuer Song sei eine Aufzählung all der Dinge, wegen denen sie sich unsicher fühlt. Was sie hofft, mit «Unsicher» zu erzielen, offenbart Chuba ebenfalls im Video: «Dieser Song ist ein bisschen dazu da, um uns alle zu vereinen und um wertzuschätzen, wie schön es ist, am Leben zu sein – auch wenn vielleicht nicht immer alles perfekt ist.»

Die Stimme einer Generation

Besonders das Vereinen scheint der Sängerin bereits gelungen zu sein, zumindest in den sozialen Medien. Dort wird «Unsicher» gefeiert. «Danke für dieses Lied», «eines der schönsten Lieder überhaupt» und «man heilt beim Zuhören» heisst es beispielsweise auf Tiktok. Ein Video auf der Plattform bezeichnet Chuba sogar als «die Stimme unserer Generation».

Ihre Fans fühlen sich durch den Songtext gesehen, wie die Kommentare unter dem Musikvideo zeigen. «Ich musste gerade weinen, weil es mir genauso geht», schrieb ein Fan. Ein weiter Kommentar lautet: «Wie das Lied mir (uns*) aus der Seele spricht. Wir leben dieses Leben alle zum ersten Mal. Macht Fehler, lernt, lacht ...»

Sie mag die Stimme der jungen Generation sein, die Botschaft von Chubas neuem Song kommt aber auch bei einem weiteren Publikum an. «Bin 40 geworden und fühle es so sehr. Egal wie alt man wird, es gibt immer ein erstes Mal.», kommentierte eine Person das Video. Auf Tiktok schrieb jemand: «Mit 44 immer noch unsicher.»

Den eigenen Ratschlag zu Herzen nehmen

«Unsicher» ist zwar das neuste veröffentlichte Werk der in Berlin lebenden Sängerin, aber sie arbeitet schon seit geraumer Zeit an ihrem zweiten Album. In ihrer Videobotschaft verrät sie ihren Fans auch, sie sei aufgrund ihres Albums kreativ etwas ausgebrannt gewesen, als «Unsicher» entstand. «Ihr müsst euch vorstellen, ich habe so viele Songs für mein neues Album geschrieben», erklärt sie. «Ich habe bestimmt 70 Songs in meiner Dropbox, allein für das zweite Album.»

Chuba nennt auch gleich den Grund, weshalb ihre Fans auf ihr nächstes Album wohl noch etwas warten müssen. «Ich möchte es so gut machen, wie ich kann», sagt sie und beweist damit: Unsicherheit ist ein Gefühl, das jeden Menschen treffen kann.