1/7 Heino neuestes Lied sorgt im Netz für Diskussionen. Foto: imago/Future Image

Darum gehts Heinos neuer Song mit Erotikmodel Micaela Schäfer polarisiert

Trailer zum Lied wird als «verstörend» und «sexistisch» bezeichnet

Fynn Müller People-Redaktor

Heinos neuer Song spaltet die Gemüter. Gemeinsam mit dem Erotikmodel Micaela Schäfer (41) wirbt der 86-Jährige für «Gläschen am Morgen». Das Lied thematisiert – wie es der Name schon sagt – den Alkoholkonsum zu früher Stunde. «Ein kleines Gläschen, ein Gläschen am Morgen, ja, das hätte ich am liebsten jeden Tag», singt Heino in der Hörprobe zum Song, der am 11. April erscheinen soll.

Diese Verherrlichung von Alkohol ist in der Schlagermusik nicht ungewöhnlich, stösst aber bei vielen auf Kritik – genauso wie die unerwartete Zusammenarbeit mit Micaela Schäfer und dem Influencer Streichbruder. Schäfer, bekannt für ihre freizügigen Auftritte, und Streichbruder, ein beliebter Video-Creator mit fast einer Million Instagram-Followern, sollen offenbar jüngere Zielgruppen erreichen.

«Peinlich und sexistisch»

Auf Instagram wurden die Kommentare zur Hörprobe deaktiviert, dafür wird auf der Plattform X umso heisser diskutiert. «Peinlich und sexistisch», schreibt ein User. «Ich wundere mich immer wieder, dass Frauen sich für so etwas hergeben», lautet ein weiter Kommentar. Ein dritter Nutzer schreibt: «Heino ist komplett aus der Zeit gefallen.»

Besonders die Anfangssequenz des Videos wird scharf kritisiert. Dort ist der Satz «Ein Häschen am Morgen» eingeblendet, während Heino im Original «Gläschen am Morgen» singt. Eine sexistische Anspielung an Mitdarstellerin Micaela Schäfer, die vielen Fans sauer aufstösst.

Auch das Poolwasser, in dem das Erotikmodel badet, gibt zu reden. «Warum sitzt Michaela Schäfer in einem Pool voller Pisse?», fragt sich ein X-User. Neben den vielen kritischen Kommentaren nehmen auch einige Fans Heino in Schutz. «Der wird vermutlich von seiner selbst aufgebauten Organisation noch immer zum Arbeiten gezwungen. Glaubt wirklich irgendjemand, dass er sich das immer noch selbst ausdenkt?»

Heino ist kein Fan vom Gendern

Es ist nicht das erste Mal, dass Heino mit sexistischem Auftreten auffällt. 2023 stellte der Schlagersänger im «Sat.1-Frühstücksfernsehen» sein Album «Lieder meiner Heimat» vor. Darauf coverte er auch die umstrittenen Ballermann-Hits «Layla» und «Zehn nackte Friseusen» – beide standen wegen frauenverachtenden Inhalts in der Kritik.

Auf die Frage von Moderator Matthias Killing (45), wie er zum Gendern stehe, wetterte Heino: «Denen haben sie ins Gehirn geschissen!» Er stehe gar nicht drauf, werde auch weiterhin von der «schwarzen Haselnuss» singen und «Lustig ist das Zigeunerleben» anstimmen.